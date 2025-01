Rapina a mano armata in un supermercato a Palermo. Un uomo con il volto coperto è entrato nel negozio Serena detersivi in via Filippo Marini e ha portato via il registratore di cassa con l’incasso della giornata.

Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto la denuncia dei dipendenti.

Branco di ragazzini arraffa prodotti nel supermercato Lidl e aggredisce vigilante

Alcuni ragazzini sono entrati nel supermercato Lidl di via Roma e hanno cercato di rubare via dolciumi, cioccolati e bibite.

La guardia giurata ha cercato di fermare il gruppo di ragazzini, ma è stato picchiato e aggredito. Il branco è riuscito a scappare portando via tutto quello che avevano arraffato negli scaffali.

La guardia giurata è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

La prognosi è di alcuni giorni. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori della rapina.