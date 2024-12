Minacciati i cassieri

Hanno rapinato in un supermercato a Palermo armati di bastoni porta ombrelloni. In due hanno fatto irruzione nel supermercato Todis di via Tommaso Natale pieno di clienti. Hanno minacciato i cassieri e si sono fatti consegnare i soldi. Poi si sono dati alla fuga facendo. I dipendenti hanno lanciato l’allarme e sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi. Il bottino è ancora da quantificare.

Furto da Zara

Un ladro solitario ha invece messo a segno un furto nel negozio Zara del centro commerciale Conca d’Oro. Si tratta di un extracomunitario che tra gli scaffali è riuscito a impossessarsi di diversi capi d’abbigliamento, tra cui maglie e pantaloni. Anche in questo caso, l’uomo è riuscito ad allontanarsi nel giro di pochi minuti con la refurtiva, ma sarebbe stato ripreso dalle telecamere dell’attività commerciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Anziani rapinati in casa mentre fanno colazione, arrestato un uomo nel Palermitano

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Termini Imerese, su richiesta della procura, nei confronti di un termitano di 49enne accusato di rapina aggravata nei confronti di una coppia di anziani, messa a segno alcuni giorni fa nella periferia di Trabia.

Terrore per una coppia di anziani

Le indagini hanno infatti permesso di far luce su quanto accaduto alle prime ore del mattino, ad una coppia di anziani in casa mentre stava facendo colazione. Le vittime hanno denunciato di essere stati sorpresi da un uomo con il volto coperto da un passamontagna che, si è introdotto in casa e minacciati con una pistola. Il rapinatore ha portato via gioielli, le fedi nunziali e i due telefoni cellulari.

Le indagini portano all’arresto

Grazie alle immagini degli impianti di video sorveglianza presenti nella zona, messe a confronto con le testimonianze della donna e di altri testimoni residenti in zona, hanno permesso ai militari di poter identificare il presunto rapinatore. In casa dell’uomo arrestato è stata trovata la pistola, un revolver a sei colpi privo di tappo rosso e alcuni indumenti indossati dall’uomo al momento della rapina. L’arrestato è stato portato nel carcere Burrafato di Termini Imerese.

Un furto e una rapina nello stesso giorno, arrestato 23enne catanese

Un ventenne catanese è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato e rapina, due reati commessi nella stessa giornata e che hanno portato a due distinte denunce presentate al Commissariato di pubblica sicurezza “Nesima”. L’attività investigativa degli agenti ha permesso di ricostruire entrambi gli episodi e di raccogliere elementi a carico del giovane, che ora dovrà rispondere delle accuse.

