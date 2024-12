Addio a Samuele Cusimano

Saracinesche chiuse e silenzio assordante per le strade di Villafrati. E’ il giorno dei funerali di Samuele Cusimano (16 dicembre), le bandiere sono a mezz’asta, luci e luminarie spente in segno di rispetto per le tre vittime del drammatico incidente avvenuto lungo la Palermo Agrigento. Un bagno di folla per dare l’ultimo saluto al primo dei tre giovani scomparsi. La cerimonia si è svolta presso la chiesa Santissima Trinità. Ruben Saccio, 25 anni, era alla guida della Seat Leon quando è avvenuto l’impatto fatale. Poche ore fa anche Domenico Vitale ha perso la sua battaglia contro la morte e la famiglia ha compiuto l’estremo gesto di generosità.

L’omelia

“L’amore del Signore dà la vita e la fa rinascere anche se a volte ci sono prove terribili da superare. Ricordiamo il sorriso, la bontà e la sua grande passione per il calcio”, così ha reso omaggio il sacerdote Padre Pino Spataro durante l’omelia. Parole con cui si è dato l’ultimo saluto a Samuele figlio della nuova generazione: “Non ho parole, momenti terribili per familiari, amici e comunità villafratese. 3 giovanissimi ragazzi che perdono la vita in un incidente è troppo per una comunità di circa 3500 abitanti. Quella strada è da troppo tempo che miete vittime, a prescindere da circostanze e responsabilità. È vecchia nella concezione con troppe inutili curve, stretta per il volume di traffico e per le velocità dei mezzi di adesso. un abbraccio ai familiari delle vittime”, scrive un utente.

Samuele era figlio di un operaio forestale di Villafrati e di una docente molto stimata di Marineo. Questa duplice appartenenza ha unito entrambe le comunità: “Villafrati ferita al cuore da una tragedia senza precedenti. Una Villafrati che perde tre giovani figli, Ruben, Samuele e Domenico. L’ amministrazione comunale stretta con profondo cordoglio alle famiglie Saccio, Cusimano e Vitale annulla tutti gli appuntamenti previsti per le Festività del Natale 2024”, si legge nella pagina ufficiale del Comune di Villafrati.

Proclamato il lutto cittadino

E’ di poche ore fa la nota trasmessa dal Comune di Villafrati in cui si legge: “Ricordato che i ragazzi erano conosciuti in tutto il paese, che essi si affacciavano alla vita e al mondo con l’entusiasmo della loro giovanissima età, e che proprio la loro età e le tragiche circostanze della loro scomparsa rendono questo evento intollerabile per la comunità villafratese – si legge – ordina la proclamazione del lutto cittadino per le giornate di domenica 15 e lunedì 16 dicembre 2024 in ricordo dei concittadini Salvatore Ruben Sacco di 25 anni e Samuele Cusimano di 21 anni, strappati alla vita in giovanissima età”.

“Lo so che giunti al termine di questa nostra vita tutti noi ci ritroviamo a ricordare i bei momenti e dimenticare quelli meno belli – scrive un utente sui social – e ci ritroviamo a pensare al futuro cominciamo a preoccuparci e pensare “io che cosa farò, chissà dove sarò, da qui a dieci anni. Nella vita a volte vinci, altre volte impari, trascorriamo anni senza vivere affatto e all’improvviso tutta la nostra vita si concentra in un solo momento, quel momento che ha colpito tante famiglie, amici e un’intera comunità! Una tragedia che farà riflettere per l’ennesima volta…Vi voglio ricordare Ruben Saccio e Samuele Cusimano come due ragazzi pieni di amore intorno a voi, con tutti gli amici che vi circondano e che vi vorranno bene per sempre”.

Una serata in Vucciria e poi la morte, l’ultima notte di Samuele Cusimano e Ruben Scaccio

Una serata con gli amici in Vucciria, l’ultima prima di morire. Quattro vittime nel giro di 8 mesi, gli ultimi questa notte, dove sui giovanissimi con tutta la vita davanti se ne vanno in uno schianto fatale. La morte di Ruben Saccio, 25 anni, e Samuele Cusimano, 21 anni, di Villafrati, sulla Palermo-Agrigento, all’altezza di Bolognetta, non è un caso. A prescindere dalle cause, dalle indagini, c’è una sola, innegabile realtà: quel punto sulla statale 121 è, da anni, pericoloso. Pericolosissimo.

Quattro morti nel 2024

Solo nel 2024 ci sono stati quattro morti, nei pressi dello svincolo di Bolognetta. Una mattanza. Prima di lui Salvatore Cangialosi, un motociclista di 43 anni, di Palermo, e Mario Romano, 54 anni, sempre di Palermo.

Il dolore di Villafrati

“Villafrati piange la scomparsa dei giovani Ruben e Samuele . Tutta la nostra Comunità si stringe attorno alle famiglie Saccio e Cusimano. Domenico non mollare”. ha scritto in un post su Facebook l’amministrazione del Comune di Villafrati.

