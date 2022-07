Il colpo all’impianto di via Ernesto Basile

Due rapinatori incappucciati assaltano un distributore di benzina a Palermo e portano via il lauto incasso di un’intera giornata. Il colpo è stato messo a segno nella zona dell’università. Ammonta a oltre 8 mila euro il bottino della rapina messa a segno ieri in via Ernesto Basile, poco dopo le 22. Due uomini incappucciati e armati di taglierino sono arrivati nell’area dell’impianto a bordo di uno scooter. In una manciata di minuti sono riusciti a neutralizzare il dipendente che era in servizio e a farsi aprire il gabbiotto dentro cui c’era il resto dei contanti.

Le indagini della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’ufficio prevenzione generale di polizia che hanno raccolto l’allarme lanciato dalla vittima dopo la fuga dei rapinatori. Secondo quanto ricostruito i due, appena raggiunto l’obiettivo, avrebbero puntato il taglierino contro il lavoratore e lo avrebbero costretto a svuotare le tasche raccogliendo poche centinaia di euro.

Al vaglio la videosorveglianza

Non contenti della somma, i rapinatori avrebbero minacciato il dipendente costringendolo a portarli all’interno del gabbiotto dove era custodito il grosso dell’incasso, che presto il gestore avrebbe dovuto versare in banca. Arraffato il malloppo i due sono scappati a bordo dello scooter in direzione del Villaggio Santa Rosalia facendo perdere le proprie tracce. Sull’episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere.

La rapina alla Magione

Appena qualche giorno fa un’altra rapina si è consumata sempre a Palermo ai danni di una donna. Colpita alla testa e derubata di tutto in piazza Magione. E’ stata la stessa vittima, Claudia Mineo, ad aver raccontato la sua disavventura attraverso i social. La donna Intorno alle 23:30 si stava recando in direzione del parcheggio di piazza Magione per riprendere la sua auto, appena ha aperto la portiera è stata colpita alle spalle. Si è risvegliata dopo qualche ora e sotto shock si è recata in piazza Marina dove veniva soccorsa dai titolari dei un locale all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Chiavettieri. Dalla sua borsa erano stati presi portafogli, chiavi di casa e chiavi dell’auto. E’ stata anche derubata dell’auto e del cellulare.