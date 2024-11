Quattro rapinatori hanno fatto irruzione in casa di un imprenditore palermitano. Armati di pistola lo hanno bloccato e legato l’uomo in casa nella villa in via Altofonte a Palermo. I quattro a volto coperto si sono diretti alla cassaforte.

Dentro oltre ai soldi e gioielli c’erano pure armi. L’imprenditore del settore della logistica non appena i rapinatori sono fuggiti con il bottino ha dato l’allarme. Gli agenti di polizia sono riusciti a bloccare i primi due subito dopo il colpo.

Gli altri due sono stati rintracciato dopo un inseguimento con l’elicottero. Sia le armi che gli oggetti preziosi sono stati recuperati. I quattro uomini sono stati portati negli uffici della Scientifica per essere identificati e foto segnalati. La loro posizione è ora al vaglio della procura che ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e rapina aggravata in concorso.