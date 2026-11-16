Arresti e denunce a Carini, Cinisi, Terrasini, Isola delle Femmine e Capaci. L’intervento, coordinato dai carabinieri della compagnia di Carini con il supporto del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e del nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo, si è concluso con un bilancio di quattro arresti, quattro denunce a piede libero e sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.

Gli arresti per le rapine a Capaci e Carini

Nel corso del servizio i militari hanno dato esecuzione a quattro distinti provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria. Il primo ha riguardato un 22enne di Isola delle Femmine, posto agli arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo. Secondo le indagini della stazione di Capaci, il giovane sarebbe coinvolto, insieme a una decina di complici tre dei quali già arrestati il 9 settembre, nella rapina aggravata e nelle lesioni personali avvenute lo scorso 17 agosto a Capaci ai danni del titolare di un negozio e di due suoi collaboratori.

Un’altra ordinanza, firmata dal gip presso il tribunale per i minorenni, ha colpito un 17enne e un 14enne residenti a Carini, per i quali sono stati disposti rispettivamente la custodia in un istituto penale per i minorenni e il collocamento in comunità. I due ragazzi, già ristretti per altra causa, sono ritenuti responsabili dai carabinieri della stazione di Carini di una tentata rapina aggravata con lesioni commessa la notte del 15 ottobre ai danni di un 72enne e del figlio 46enne. Al solo 14enne vengono contestati anche la ricettazione e l’indebito utilizzo di una carta di pagamento rubata a Cinisi nel mese di settembre. Infine, un 60enne di Carini è finito ai domiciliari su ordine del tribunale di sorveglianza di Palermo per espiare una pena di sei mesi di arresto dopo la revoca dell’affidamento in prova.

Le denunce e i controlli del Nas

Sul fronte delle denunce in stato di libertà, tre giovani di età compresa tra i 19 e i 33 anni sono stati deferiti a vario titolo per falsità materiale commessa dal privato, essendo stati trovati con una carta d’identità elettronica priva di microchip, fuga pericolosa e minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Parallelamente, i carabinieri del Nas hanno ispezionato un locale a Terrasini gestito da un 79enne. I militari hanno riscontrato l’ampliamento irregolare dell’area di somministrazione e l’assenza delle procedure Haccp, comminando multe per 3.000 euro. Il titolare è stato inoltre denunciato per la mancanza del documento di valutazione dei rischi. Nel complesso, l’intero dispositivo ha permesso di identificare 220 persone, verificare 61 veicoli ed elevare sanzioni al codice della strada per oltre 6.800 euro.