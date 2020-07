Indagini degli agenti del commissariato Oreto

La polizia ha arrestato Dauda Touray e Lamin Kebe, due ventenni gambiani accusati di una violenta rapina compiuta lo scorso 11 maggio in via Divisi ai danni di un bengalese.

I due giovani sono stati identificati, in corso d’indagine, dai poliziotti ed arrestati in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I due sempre lo stesso giorno avevano commesso rispettivamente una rapina e un furto. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della zona e al riconoscimento fatto dalla vittima gli agenti sono risaliti ai due giovani.

Lo scorso 11 maggio, in piena notte, un cittadino bengalese mentre stava rientrando in casa, all’incrocio tra via Maqueda e via Divisi, fu aggredito da due stranieri di origini subsahariane che, con particolare violenza, lo colpirono ripetutamente, costringendolo verso il muro prima di sottrargli il cellulare e fuggire verso Ballarò.

Gli agenti, anche in relazione ad altri analoghi episodi delittuosi registrati nello stesso tratto di centro storico, hanno scandagliato gli ambiti criminali di riferimento della zona e sono pervenuti all’identificazione dei due malviventi.

Un decisivo input alle indagini, lo hanno fornito anche due differenti episodi di criminalità da strada verificatisi qualche giorno dopo l’11 maggio, in zone confinanti a quelle di via Divisi, una rapina ed un furto, commessi rispettivamente nelle zone di via Garibaldi e piazza Rivoluzione.

In entrambi erano stati arrestati in flagranza di reato i due cittadini gambiani. E’ stata quella la circostanza che è servita a far riconoscere i due malviventi ai poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto-stazione”.

Gli agenti, oltre ad aver notato l’analogia delle dinamiche delle due rapine, quella dell’11 maggio ancora irrisolta e quella del 16 maggio per cui era stato arrestato Touray, in flagranza, hanno verificato l’estrema somiglianza dei due autori dei singoli reati predatori (il furto e la rapina) con quelli della rapina dell’11 maggio, le cui fasi salienti erano state riprese da una telecamera di zona.

Ulteriore e definitivo riscontro sarebbe giunto dal riconoscimento di Touray e Kebe, compiuto dalla vittima.

Sono in corso indagini per stabilire se altre, recenti ed analoghe rapine compiute nella zona del centro storico cittadino siano riconducibili ai due gambiani.