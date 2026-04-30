L’attore e regista marsalese sarà in scena il 2 maggio, il quartetto comico il 3

La rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata per il suo 18° anno dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta con il patrocinio del Comune di Marsala ospitata nella cornice del Teatro Impero – torna con ben due nuovi appuntamenti il 2 e 3 maggio.

Sabato 2, alle ore 21.30, Amori Sfocati, scritto e interpretato da Alessio Piazza, racconta le avventure surreali e divertenti di un uomo miope che decide di togliersi gli occhiali per osservare la vita da un’altra prospettiva. Lo spettacolo si sviluppa attraverso una serie di personaggi interpretati dall’attore, in un susseguirsi di situazioni comiche e riflessive, esplorando temi come percezione, identità e il rapporto con la realtà circostante.





Domenica 3, alle ore 18, tornano sul palcoscenico con un nuovo e travolgente show “I 4 Gusti . Onde Road”, il quartetto comico palermitano formato da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro. Lo spettacolo propone una formula rinnovata: sketch completamente inediti, personaggi nuovi di zecca e, immancabili, le celebri curtigghiare, ormai un segno distintivo del gruppo, amate dal pubblico per la loro ironia genuinamente siciliana.





Ad arricchire la serata ci saranno momenti musicali vivaci e divertenti, pensati per rendere il ritmo ancora più serrato e sorprendere gli spettatori senza tregua. La rassegna gode del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Marsala; main sponsor Le Caserie. Media partner Marsala c’è e Itaca Notizie. Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta. Info e prevendita presso l’agenzia I viaggi dello Stagnone di via dei Mille e la Tabaccheria Fischietti in via G. Garibaldi. Biglietti anche on line su LiveTicket.

Luogo: Teatro Impero, Piazza della Vittoria, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:00

Artista: Alessio Piazza, I 4 Gusti

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