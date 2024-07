“Nel momento in cui mi appresto a lasciare l’incarico di assessore regionale all’Economia, giunge una nuova conferma della qualità del lavoro svolto in meno di due anni: anche Standard & Poor’s ha infatti alzato il rating della Sicilia, portandolo da Bbb- a livello Bbb, allineando in sostanza l’Isola al rating sovrano. Dopo Moody’s e Fitch, S&P è la terza agenzia, in poco meno di un anno, a migliorare il proprio giudizio sull’affidabilità economica della Regione. Ciò significa che la Sicilia è diventata più forte e credibile sui mercati finanziari, a vantaggio di cittadini, famiglie, imprese e della nostra stabilità economica”. Lo dice l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, commentando il report periodico di Standard & Poor’s che ha migliorato il rating economico-finanziario della Sicilia.

La fiducia dei mercati

“I mercati hanno fiducia in noi – prosegue Falcone, insediatosi pochi giorni a Strasburgo dopo l’elezione a eurodeputato – e hanno accolto con favore gli impegni che abbiamo mantenuto sul maxi abbattimento del disavanzo, sulla maggiore puntualità nei pagamenti alle imprese e ai fornitori, sulla maggiore liquidità e la crescita delle entrate fiscali della Regione. Salutiamo, quindi, questa esperienza di governo in via Notarbartolo nel migliore dei modi, con l’attestazione di S&P che comprova il netto balzo in avanti, compiuto da novembre 2022 a oggi, per la credibilità internazionale della Sicilia”, conclude l’uscente assessore.

Migliorano i conti della Regione, Rating Sicilia in crescita, Standard & Poor’s conferma il trend positivo

Anche l’Agenzia internazionale di rating “Standard & Poor’s”, in linea con i giudizi già espressi nei mesi scorsi da “Moody’” e “Fitch”, ha innalzato il rating della Regione Siciliana, elevando il livello di merito del credito da “Bbb-” a livello “Bbb”, con outlook stabile. Lo annuncia il presidente della Regione, Renato Schifani.

Risultati positivi e accordi con il Governo nazionale

“Sono stati apprezzati positivamente i risultati conseguiti in virtù degli accordi sottoscritti con il Governo nazionale che hanno permesso di incrementare i trasferimenti statali». Nel contempo, il report evidenzia «i significativi obiettivi raggiunti nella realizzazione degli obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa corrente del bilancio regionale”Q.

Miglioramenti del bilancio regionale e ricapitalizzazione del Fondo Pensioni Sicilia

L’Agenzia di rating ha inoltre verificato i notevoli miglioramenti delle entrate di bilancio dell’anno 2023, che hanno consentito di accelerare la ricapitalizzazione del Fondo Pensioni Sicilia, nonché il consistente incremento dei Fondi rischi, a tutela degli equilibri del bilancio regionale.

Diminuzione del debito pubblico e solidità finanziaria

“Standard & Poor’s – prosegue Schifani – ha inoltre giudicato favorevolmente la costante diminuzione del debito pubblico, in totale assenza di interessi moratori, e il puntuale adempimento dei pagamenti delle rate di ammortamento dei mutui in corso, oltre al recupero miliardario del disavanzo regionale”. Per il presidente della Regione a contribuire al giudizio di upgrade, inoltre, è stata «la forte liquidità delle disponibilità di cassa, frutto dell’incremento degli introiti fiscali e sintomatica di una rinnovata solidità finanziaria, nonché le iniziative di incremento della spesa per investimenti che il governo regionale sta realizzando in un’ottica di stimolo alla crescita economica del territorio”.