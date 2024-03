Si è svolto il torneo organizzato da Città Metropolitana di Palermo e Unar

Hanno vinto tutti. Uniti contro il razzismo, contro le discriminazioni. Si è svolto in un clima di festa – favorito dal clima primaverile che ha fatto onore al cambio di stagione – il torneo di calcetto intitolato In campo contro le discriminazioni, tra gli alunni degli Istituti Ernesto Basile, Danilo Dolci (“padrone di casa” visto che le partite si sono disputate nel capo della sua scuola), Francesco Ferrara, Pietro Piazza. Era presente il sindaco metropolitano, Roberto Lagalla e il direttore generale della Città Metropolitana, Nicola Vernuccio.

L’iniziativa nasce da un accordo sottoscritto dalla Città Metropolitana di Palermo (l’ex Provincia) con Unar (l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali A Difesa delle Differenze). Il progetto In campo contro le Discriminazioni, volto alla realizzazione del campionato di calcio a 5 tra gli alunni italiani e stranieri delle scuole secondarie di secondo grado, ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sulle tematiche dell’antidiscriminazione, dell’accoglienza e dell’accettazione delle diversità.

Lagalla, “Con i giovani azioni educative per sensibilità”















“Favorire la promozione dei valori sociali legati all’inclusione per prevenire fenomeni di razzismo e xenofobia è stato l’obiettivo di questa bellissima iniziativa realizzata grazie ad Unar, perché è attraverso i giovani che vogliamo portare avanti azioni educative per la costruzione di sensibilità civiche volte alla tolleranza e al rispetto del prossimo. Ringrazio i dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti per lo slancio con cui hanno aderito all’iniziativa e soprattutto Unar per la collaborazione attiva e propositiva con la Città Metropolitana di Palermo”, così dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

Vernuccio, “Ci uniamo all’Unar per dire no al razzismo”

“Studenti italiani e stranieri si sono confrontati questa mattina in un entusiasmante torneo di calcio contro le discriminazioni, una importante iniziativa all’insegna dell’inclusione e della tolleranza. Come Città Metropolitana ci uniamo all’Unar in questa importante giornata per dire ‘No’ al razzismo e alle discriminazioni, promuovendo iniziative all’insegna dell’integrazione e della valorizzazione delle differenze come valore aggiunto di una comunità aperta e inclusiva, questo è il senso del nostro impegno oggi”, lo dichiara il direttore generale Nicola Vernuccio.