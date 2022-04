Non ci sarà lo stop all‘azzeramento delle Commissioni all’Ars ma la prossima settimana potrebbero nascere le nuove commissioni con alcune importanti conferme che sancirebbero la via della pace dentro Forza Italia

Messaggi rasserenanti

“Credo che sarà di nuovo Riccardo Savona il presidente della commissione Bilancio, almeno spero che lo sia”. Così il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, conversando con i cronisti a Palazzo dei Normanni a proposito del rinnovo delle commissioni parlamentari azzerate nei giorni scorsi. La ricomposizione delle commissioni è prevista la settimana prossima. Savona fa parte del gruppo dei cosiddetti ‘ortodossi’ di Forza Italia che nelle scorse settimane aveva avanzato la richiesta di un cambio della leadership del partito in Sicilia e aveva eletto il nuovo capogruppo all’Ars (Mario Caputo) poi congelato dalla Presidenza dell’Assemblea per i rilievi mossi dall’attuale capogruppo di Fi Tommaso Calderone.

La precisazione della Presidenza dell’Ars

Ieri, appena un paio d’ore dopo la pubblicazione delle indiscrezioni da parte di BlogSicilia sulla nuova composizione e sulle nuove presidenza era arrivata la precisazione della Presidenza Ars “E’ stata diffusa a mezzo stampa on line la distribuzione dei nominativi dei deputati dell’ARS in seno alle Commissioni legislative permanenti e alla Commissione UE in vista del prossimo rinnovo delle stesse, compilata in ossequio alle designazioni pervenute dai Gruppi parlamentari” si legge nella nota della Presidenza dell’Assemblea

Solo una ipotesi di lavoro

“Al riguardo si precisa -continua la nota della Presidenza – che si tratta di una bozza ad uso esclusivamente interno – impropriamente distribuita – non attuale in quanto risalente a talune settimane fa. Essa quindi è da considerarsi una ipotesi di lavoro provvisoria suscettibile di variazioni o modifiche che possono intervenire fino al momento in cui l’Assemblea sarà chiamata a procedere all’elezione delle Commissioni”.

La bozza contestata

La bozza contestata era stata messa sul piatto già qualche giorni fa quando la decisione era stata rinviata alla prossima settimana perché mancano ancora i nomi nelle caselle che dovranno essere occupate dai deputati di Diventerà bellissima e Fratelli d’Italia, i più vicini al Presidente Musumeci. Ma a prescindere da queste caselle ancora vuote i nomi ci sono tutti e sono distribuiti nelle varie commissioni. BlogSicilia ne ha preso visione e ve le ha raccontate pur se tale bozza non è stata distribuita. E in quella bozza tutti i ‘dissidenti’ erano stati posti in posizioni tali da non venir più riconfermati alla presidenza. Una bozza ora sembrerebbe superata