Sabato 18 aprile non è semplicemente una data cerchiata sul calendario degli appassionati di vinile. È un percorso che si costruisce nell’arco di un’intera giornata, tra ascolti, incontri e live, mettendo in relazione due spazi e due identità della scena palermitana: Diski Toski (via Divisi, 26) e PunkFunk (via Napoli, 8/10). Il Record Store Day 2026, organizzato insieme, si sviluppa infatti come un racconto continuo, che parte tra scaffali e giradischi e si chiude tra suoni e amplificatori.

Si comincia alle 13:00 da Diski Toski, cuore della prima parte della giornata. Qui, accanto alle uscite ufficiali in vinile del Record Store Day, prende forma un programma che alterna selezioni musicali e momenti di convivialità. Ad aprire è La’ Enobanco, con una selezione musicale accompagnata da tramezzini, in un’atmosfera che mescola ascolto e socialità.





Alle 14:00 il ritmo cambia con il dj set di Io&te, affidato a Rosa e Camilla, mentre alle 16:00 arriva uno dei momenti più particolari dell’intera giornata: la performance ambient live di Gianni Gebbia e Riccardo Schirò, una collaborazione in prima assoluta che introduce una dimensione più sperimentale all’interno del programma. A chiudere la fascia pomeridiana, alle 17:00, è il dj set di Maiù, che accompagna il passaggio verso la seconda parte del Record Store Day 2026.

Terminata la dimensione diurna, il baricentro si sposta al PunkFunk, dove la serata prende una direzione più spiccatamente dedicata ai live. Alle 21:30 sale sul palco Johnny DalBasso, one man band campano che negli anni ha costruito una traiettoria autonoma e riconoscibile, tra folk, punk e rock. Dal 2013 porta in giro i suoi show nei club italiani, distinguendosi per un approccio diretto e fisico alla performance, capace di tenere insieme scrittura in italiano e attitudine da strada.





Alle 22:30 è il momento del ritorno degli SWA, duo palermitano che negli anni ha costruito un seguito fedele. Il loro suono è essenziale e radicale: basso e batteria, strutture matematiche, tensione ritmica, derive rumoriste e un impatto che oscilla tra rock e punk. Un progetto che rinuncia alla forma canzone tradizionale per lavorare su incastri, dissonanze e improvvise accelerazioni.

A chiudere la giornata, alle 23:30, il dj set di Camilla B. & Riccardo Schirò, ovvero l’anima di Diski Toski, che riporta il filo del racconto al punto di partenza, chiudendo simbolicamente il cerchio tra i due spazi. Il Record Store Day, quindi, non è solo una celebrazione del vinile come oggetto, ma una pratica condivisa: attraversa luoghi, formati e linguaggi diversi, mantenendo al centro l’esperienza dell’ascolto e la relazione tra chi la rende possibile.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 13:00

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