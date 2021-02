Al Sud il 40% dei fondi

Chiesti fondi per il Ponte sullo Stretto

Al Sud il 40% dei fondi per innovazione e ricerca previsti dal Recovery Plan. Lo dice una inchiesta del Rapporto Sud del Sole 24 Ore in edicola domani, venerdì 5 febbraio. Il quotidiano economico racconta che sono previsti 12 nuovi Poli strategici al Sud. Si tratta di ecosistemi per l’innovazione.

Il prossimo numero del Rapporto Sud del Sole 24 Ore in edicola con il quotidiano venerdì 5 febbraio in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna dedica il focus d’apertura ai progetti del Sud Italia per il Recovery Plan con un ampio reportage da cui emerge che il 40% dei fondi per la ricerca e l’innovazione previsti nel Recovery plan, circa 15 miliardi, andrà alle regioni del Mezzogiorno: si tratta di 6 miliardi circa per il Sud.

Il Recovery Plan prevede infatti per il Sud una dozzina di nuovi poli strategici per la ricerca e l’innovazione: il Piano stanzia 600 milioni destinati esclusivamente alla creazione degli “ecosistemi di innovazione” meridionali, oltre a una quota significativa (ma non definita) della cifra di 1,3 miliardi da investire in tutta Italia con lo stesso obiettivo. Oltre, ancora, a una fetta della dote da 1,6 miliardi per le reti tematiche nazionali. In conclusione, dei 3,5 miliardi aggiuntivi che il Recovery Plan destina alle nuove infrastrutture per la ricerca e l’innovazione, al Mezzogiorno potrebbe arrivare almeno il 50%. In cifre 1,7 miliardi circa. Di certo, saranno istituiti almeno otto “Ecosistemi dell’innovazione”; ci saranno tre o quattro “Reti Tematiche”.

Intanto, si legge ancora nel Rapporto Sud del Sole 24 Ore di venerdì 5 febbraio, sempre in tema di Recovery Plan, dal Mezzogiorno arriva una obiezione chiara indirizzata al governo: “Nel Recovery Plan poca attenzione alle infrastrutture per il Sud”, è quanto in sintesi, sostengono imprenditori, economisti e amministratori delle regioni meridionali, dopo aver letto ed analizzato il Recovery Plan all’esame del Parlamento. Chiesti fondi e progetti per Gioia Tauro, alta velocità e Ponte sullo Stretto.