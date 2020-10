Tra i temi affrontati, turismo ma non solo

In Sicilia arriva la sesta tappa di “Innovations Days – l’italia che riparte”, il Roadshow del Sole 24 Ore. Arriva il 15 ottobre il viaggio a tappe lungo lo Stivale per capire da quali distretti economici e come sono ripartite le economie delle nostre regioni durante questa fase di emergenza Covid-19. Il tour punterà i fari sulle Isole Maggiori, Sicilia e Sardegna.

Tra i temi affrontati, turismo ma non solo, per due regioni accomunate dalla natura geografica ma con economie profondamente diverse. Un confronto per scoprire storie di eccellenza e di ripartenza in una fase di emergenza sanitaria che non sembra ancora scemare, nuovi modelli di comportamento che possano essere da esempio e stimolo per il tessuto economico locale. L’evento potrà essere seguito in streaming e ci si potrà iscrivere sulla piattaforma https://eventi.ilsole24ore.com/innovationdays/le-isole-che-ripartono/.

I saluti d’apertura saranno a cura del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini e l’intervento di apertura dei lavori – con una prima analisi sui numeri e le prospettive economiche della Regione – sarà affidato ad Adam Asmundo, economista dell’Università di Palermo. Per quanto riguarda la regione Sicilia, il primo dibattito, in programma alle 9:50, dal titolo “Industrie e servizi, un futuro da riscrivere” vedrà collegati in diretta Alessandro Albanese, Vicepresidente Sicindustria; Crescenzo Coppola, Responsabile Commerciale Medium Enterprise Area Sud di Tim, Rosario Pistorio, Amministratore Delegato di Raffineria Sonatrach e Giuseppe Russello, Fondatore e Amministratore Delegato Omer. La tavola rotonda successiva, alle 10:20 e sempre improntata sulla regione Sicilia, si intitola “Turismo e territorio, i tesori da valorizzare” e discuteranno di questo asset strategico prettamente siciliano Nicola Fiasconaro, Presidente Fiasconaro; Ornella Laneri, Ceo Hotel Management 1983; Marcello Mangia, Presidente Aeroviaggi e Alberto Tasca d’Almerita, Amministratore Delegato Tasca d’Almerita.

Alle 11 l’intervista del Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, a cura del giornalista del Sole 24 Ore, Nino Amadore, chiuderà i lavori che riguardano la prima delle due regioni prese in esame in questa giornata.

Spazio poi alla Sardegna che riparte è in programma alle 11:20 con l’introduzione a cura dell’economista dell’Università di Cagliari Stefano Usai. Alle 11:30 il dibattito entrerà nel vivo analizzando in primis il comparto industrie e servizi: ne discuteranno con Maurizio De Pascale, Presidente di Confindustria Sardegna, l’Amministratore Delegato di Portovesme-Glencore Davide Garofalo, Dario Scaffardi, Amministratore Delegato Saras e Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali. Di “Turismo e territorio, i tesori da valorizzare”, tema del secondo momento di dibattito legato alla Sardegna, alle 12:10, ne parleranno Gianfilippo Contu, Presidente Arborea insieme a Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e General Manager di Forte Village e Matteo Rusciadelli, Responsabile Sviluppo Commerciale Centro Sud di CDP Imprese. La mattinata si concluderà alle ore 12:40 con l’intervista al Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.

Durante l’evento l’interazione con il pubblico partecipante, moderata dal caporedattore del Sole 24 Ore Luca Orlando, sarà costante. I partecipanti potranno interagire con i relatori inviando le proprie domande attraverso la chat, ed esprimere così le proprie opinioni in merito ai sondaggi lanciati su temi oggetto del dibattito.