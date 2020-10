La firma del commissario per l'emergenza Arcuri

Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha firmato 9 ordinanze con le quali vengono delegate ai presidenti di Regione le funzioni di Commissario che dovrà gestire il piano di potenziamento del sistema sanitario per rafforzare la rete degli ospedali Covid.

Le regioni che hanno chiesto la delega sono Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, e Valle d’Aosta oltre alle province autonome di Bolzano e Trento.

Per altre 3 regioni, che pure hanno chiesto la delega, Arcuri è in attesa delle rispettive pianificazioni operative e cronoprogrammi nonché del piano della governance. Le deleghe, come previsto dal Decreto Rilancio, hanno l’obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi e, di conseguenza, i tempi per la realizzazione delle opere da parte delle amministrazioni locali.

Le regioni potranno infatti in maniera autonoma attivare tutte le attività funzionali a incrementare i posti di terapia intensiva e sub intensiva necessari.

Per tutte le altre regioni che non hanno chiesto la delega, Arcuri ha firmato le nomine dei soggetti attuatori individuandoli nei direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere che saranno oggetto di potenziamento. In questi casi saranno direttamente le Asl coinvolte a realizzare le attività necessarie, utilizzando le procedure di gara indette dal Commissario che governerà l’attuazione degli interventi.