un elettore è risultato positivo e altri due sono sotto osservazione

Un’emergenza Covid, che potrebbe portare a un nuovo lockdown, è scattata a Lascari, un paese della costa tirrenica della provincia di Palermo vicino a Cefalù.

Il nuovo sindaco Franco Schettino, eletto il 5 ottobre, ha annunciato un’ordinanza con la quale disporrà la chiusura di “attività commerciali, studi professionali e scuole, con le modalità già sperimentate nel passato periodo emergenziale”.

La decisione è collegata alla scoperta che uno degli elettori è risultato positivo e altri due sono sotto osservazione. Per questo 33 persone sono da ieri in quarantena domiciliare. Il sindaco ha anche chiesto agli studenti pendolari di non recarsi a scuola e ha invitato gli istituti scolastici a riprendere la didattica a distanza.

Altre misure cautelari sono state prese dal sindaco di un paese vicino, Campofelice di Roccella, dove risiedono due operatori sanitari dell’ospedale Giglio di Cefalù risultati anch’essi positivi e ora in quarantena domiciliare.

Intanto sono 213 i nuovi positivi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 198). Salgono così a 3.549 gli attuali positivi e passano a 405 i ricoverati in ospedale con un incremento di 7 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 30 si trovano in terapia intensiva, due in più rispetto a 24 ore prima, mentre diventano 375 i ricoveri in regime ordinario; 3.144 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti tornano in numero elevato, sono stati 6.579.

Anche oggi si registrano nuove vittime, quattro il totale generale a 326. Una donna a Palermo, di 84 anni, due uomini a Catania di 89 e 74 anni e una donna di Mazara del Vallo di 72 anni

Alto il numero dei guariti che sono 108.

Per quanto riguarda la distribuzione nelle province, 13 i nuovi positivi a Caltanissetta, 89 a Catania, 11 a Messina, 59 a Palermo, 8 a Ragusa, 8 a Siracusa e 25 a Trapani.

Nelle scorse ore sono saliti a 89 i nuovi positivi a Villafrati, 7 di questi sono in ospedale. Sono gli ultimi dati che sono stati comunicati dall’azienda sanitaria di Palermo.

E’ quanto ha confermato il vicesindaco Rosalia Costanza. In serata il territorio urbano ed extraurbano dichiarato zona rossa dal presidente della Regione sarà sanificato.