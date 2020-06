Recuperato un gheppio a Palermo e affidato dalla forestale al centro di Ficuzza

Fase 3, il rilancio delle presenze turistiche attraverso i Sicilia Bond, l’idea di tre giovani imprenditori

Titoli di soggiorno settimanali, diversificati per territorio e fascia di prezzo che, immessi sul mercato a partire dall’autunno 2020, potranno essere acquistati per assicurarsi, in maniera più che vantaggiosa per tre anni consecutivi, una vacanza settimanale “doppia” in Sicilia.

..