I vigili del fuoco e i forestali chiamati da un automobilista hanno recuperato in via Dante a Palermo un serpente della specie Coluber viridiflavus, più conosciuto come biacco o biscia nera, che si era rintanata sul vano motore di un’autovettura.

Il recupero non è stato semplice e ha richiesto vari tentativi anche con lo spostamento del mezzo.

L’esemplare recuperato, che si presentava apparentemente in buone condizioni di salute, appartenendo a specie autoctona è stato liberato successivamente all’interno di aree naturali dove è naturalmente presente.