Via alla regata d’altura Palermo-Montecarlo organizzata dal Circolo della Vela Sicilia

La regata d’altomare fra le più importanti e rinomate del Mar Mediterraneo

Lo screening anti Covid sui partecipanti alla regata da parte dei medici dell’Asp di Palermo

La regata velica d’altomare che parte dal Golfo di Mondello e arriva al Principato di Monaco, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia e dallo Yacht Club de Monaco, anche quest’anno con la collaborazione dello Yacht Club Costa Smeralda, giunge alla sua sedicesima edizione. “La Palermo-Montecarlo vivrà una un ritorno in grande stile dopo l’anno di stop a causa della pandemia – dicono gli organizzatori – Il via alla XVI Palermo-Montecarlo, come da tradizione, sarà dato il 21 agosto alle 12 dal Golfo di Mondello”.

Una delle regate più importanti del Mediterraneo

La Palermo-Montecarlo è una regata d’altomare fra le più importanti e rinomate del Mar Mediterraneo, che fa parte di numerosi circuiti internazionali tra cui il Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela, il Trofeo d’Altura del Mediterraneo, il Trofeo Armatore dell’Anno UVAI ed il Championnat et Trophees Inshore et Offshore Mediterranee en Equipages-IRC. Nel 2015 la Palermo-Montecarlo è stata inoltre inserita nel circuito IMA- Mediterranean Maxi Offshore Challenge, un trofeo riservato ai Maxi Yachts che per il 2018 comprende anche la Rolex Middle Sea Race, la Regata dei Tre Golfi, la 151 Miglia-Trofeo Cetilar e la Giraglia Rolex Cup.

La presentazione a Mondello

La kermesse sarà presentata nel corso di una conferenza stampa di presentazione venerdì 20 agosto nella sede del Circolo della Vela Sicilia a Mondello. Saranno presenti, oltre al presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo, il Vice Presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l’Ammiraglio della Guardia Costiera di Palermo Roberto Isidori, il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre e il Commissario per la gestione dell’emergenza Covid della provincia di Palermo Renato Costa. Si svilupperà lungo una rotta di circa 500 miglia che prevede il passaggio obbligatorio alle Bocche di Bonifacio in un gate gestito dallo YC Costa Smeralda, prima della risalita verso l’arrivo fissato davanti al Principato di Monaco.

La regata in sicurezza

I medici dell’ufficio del commissario all’emergenza Covid di Palermo svolgeranno lo screening anti Covid sui partecipanti alla regata d’altura Palermo-Montecarlo. I tamponi saranno eseguiti sull’intera flotta il pomeriggio del 20 agosto, dalle 16, a Marina di Villa Igiea. L’attività di screening rientra tra quelle previste da un accordo di collaborazione tra struttura commissariale e realtà sportive come il Circolo della Vela, organizzatore della regata insieme allo Yacht Club di Monaco e allo Yacht Club Costa Smeralda. “Per noi è uno sforzo cospicuo, in termini organizzativi – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Si tratta di sottoporre a tampone più di 400 persone, che equivalgono al totale della flotta. Sulla nostra piattaforma online per tamponi e vaccini alla Fiera del Mediterraneo abbiamo creato una sezione dedicata, per permettere a tutti gli equipaggi di prenotare lo screening. È il nostro contributo a questo evento unico, affinché possa svolgersi nella più totale sicurezza”.