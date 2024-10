Dalla Regione

Altri dodici milioni di euro dalla Regione Siciliana per promuovere la competitività delle attività di acquacoltura sostenibile. Un altro bando, dopo quello di tre milioni pubblicato qualche giorno fa sugli investimenti sulla sicurezza per migliorare le apparecchiature di produzione a bordo delle imbarcazioni di servizio, sempre a cura del dipartimento regionale della Pesca Mediterranea destinato alle aziende ittiche siciliane.

Il bando

Questo secondo bando contribuisce all’attuazione dell’Azione 5 “Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura ” del Pn Feampa (Programma nazionale Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura) 2021-2027 che prevede il rafforzamento della competitività della produzione e la sostenibilità delle attività sotto il profilo ambientale nel lungo termine.

“Il governo della Regione è al fianco del settore della pesca con fatti concreti per rendere sempre più competitive e al passo con i tempi le nostre aziende”, dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo.

Ogni progetto approvato potrà essere finanziato con un massimo di 4 milioni di euro. Il termine ultimo per presentare le domande è di novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. Il bando completo è consultabile al seguente link.

Tumore del fegato, Volo: “La Sicilia può vantare eccellenze nella cura. Fondamentale la prevenzione”

“Il tumore del fegato è una delle sfide più importanti che il nostro sistema sanitario si trova ad affrontare. Rappresenta una preoccupazione significativa per la salute pubblica, come evidenziano i numeri legati all’incidenza e alla mortalità. Il contrasto e la cura dell’epatocarcinoma richiede un forte impegno collettivo, che è di carattere sanitario e culturale. La nostra Regione può vantare eccellenze che possono rappresentare un modello nel trattamento e nella cura”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, che questa mattina a Villa Malfitano, a Palermo, ha partecipato al convegno sul tema “Epatocarcinoma, prevenzione e cura”, organizzato dalla rivista specialistica AZ Salute e dal Giornale di Sicilia.

“È fondamentale – ha aggiunto l’assessore – riuscire a creare una rete assistenziale articolata e integrata, in grado di mettere sempre il paziente al centro del percorso terapeutico. Insieme a una diagnosi precoce, reputo essenziale uno sforzo di tipo culturale sugli stili di vita, per prevenire quei comportamenti che possano favorire l’insorgere dell’epatocarcinoma. Allo stesso tempo, è indispensabile informare i cittadini per diffondere la consapevolezza dell’importanza di effettuare controlli periodici. La Regione è pronta a fare la sua parte, nell’ottica di una sinergia con quanti sono impegnati ogni giorno su questo fronte”.

