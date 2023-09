Si tratta dell’ultima tranche del 2023 pari a 9 milioni di euro

Tutti i fondi dell’anno 2023 destinati assistenza specialistica agli alunni disabili erogati dalla Regione a Città metropolitane e Liberi consorzi. Il saldo è avvenuto, come comunicato dalla stessa Regione Siciliana, con il pagamento dello scorso 6 settembre. Si tratta di 30 milioni di euro, stanziati con la Legge di stabilità 2023-2025 e distribuiti con tre decreti, a febbraio, aprile e settembre.

L’assessore: “Pagato puntualmente”

“Abbiamo pagato puntualmente – dice l’assessore alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano – le somme necessarie per affidare gli incarichi agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione che si occupano degli studenti disabili nelle scuole. Così, ancora una volta, abbiamo fatto la nostra parte fino in fondo per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ed evitare possibili interruzioni nei servizi pubblici”.

Fondi propri se non bastevoli

“Qualora dovessero essere necessari ulteriori finanziamenti – conclude l’assessore – le Città Metropolitane e i Liberi consorzi, così come disposto dall’articolo 109, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021, possono garantire i livelli di assistenza anche con fondi propri”.

Ultima tranche annunciata da giorni

L’annuncio di quest’ultima tranche di fondi era stato già fatto nei giorni scorsi. Stanziati oltre nove milioni di euro per garantire il servizio. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha emesso i decreti di pagamento, un provvedimento necessario in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Le somme stanziate sulla base del numero di alunni disabili presenti sul territorio e comunicati all’assessorato dagli enti locali siciliani.

La spartizione dei fondi

Nel dettaglio, circa 7,4 milioni saranno destinati ai servizi relativi all’autonomia e alla comunicazione. Mentre più di 1,9 milioni di euro serviranno per l’assistenza integrativa migliorativa e aggiuntiva. Oltre 28 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per i mesi di luglio e agosto 2023. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato la somma relativa a due mensilità, a valere sul “Fondo regionale per la disabilità”.

