Con fondi del progetto rivolto agli enti locali "La Sicilia che Piace"

Sono 42 i progetti di promozione dell’Isola che saranno finanziati dalla Regione con i fondi del progetto rivolto agli enti locali “La Sicilia che Piace“. Al bando, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive e finanziato con circa 400 mila euro, hanno partecipato gli enti locali della Sicilia, anche in forma associata. Si tratta dell’ultimo dei tre avvisi previsti per la promozione dei sistemi produttivi siciliani, dopo quello rivolto alle imprese (800 mila euro) e quello per le associazioni di categoria, nonché ex Onlus, (700 mila).

Tamajo “Positivo sostenere iniziative che promuovono i luoghi siciliani”

“Sostenere le iniziative che hanno lo scopo di promuovere i luoghi siciliani – afferma l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo – è da salutare sempre positivamente. Questo bando, rivolto ai Comuni, è un esempio concreto di valorizzazione del territorio, delle aree interne, periferiche e non. Una proposta di promozione e marketing territoriale della bellezza”.

Il contributo regionale, in conto capitale, coprirà fino all’80 per cento del costo dell’intera iniziativa, per un massimo di 10 mila euro a progetto. L’elenco provvisorio dei comuni ammessi è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

“Proroghe fiscali per calamità naturale segno di rispetto”

“L’annuncio del governo nazionale di voler lavorare a una proroga delle scadenze fiscali nei territori colpiti dalle calamità naturali dei giorni scorsi è un’importante manifestazione di vicinanza dell’esecutivo di Roma nei confronti dei cittadini che hanno subito gravi danneggiamenti anche in Sicilia. Un segnale di attenzione che auspicavamo dopo aver raccolto l’appello del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dei giorni scorsi. Le categorie professionali hanno affrontato e stanno ancora affrontando notevoli difficoltà e rallentamenti e la proroga garantirà una maggiore serenità permettendo di tornare, quanto prima, a una regolare attività lavorativa”. Lo dichiarano il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone.

Tamajo “Al fianco di Schifani e Tajani”

“Nessuna passerella da parte di Tajani a Palermo e in provincia. Il ministro è qui per ascoltare il territorio”. Queste le parole dell’assessore alla attività produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo, durante il convegno di Forza Italia che si sta svolgendo a Partinico presso la Real Cantina Borbonica. “La presenza oggi di numerosi sostenitori è la prova evidente che siamo al fianco del ministro Tajani per portare avanti un progetto politico moderato e inclusivo all’interno della famiglia di Forza Italia. I cittadini e i territori, hanno bisogno di una classe politica, presente e pragmatica. Noi in questo progetto faremo la nostra parte al fianco del governatore Schifani e del ministro Tajani”.

Alla riunione di Forza Italia, oltre l’assessore Tamajo: il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il sindaco di Partinico Erasmo Brigano’.