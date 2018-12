“L’assessore regionale Marco Falcone istituisca la Consulta delle infrastrutture, strumento essenziale per la realizzazione delle opere”.

A lanciare la proposta il segretario generale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, che suggerisce al governo regionale la costituzione di una task force speciale interistituzionale e della quale facciano parte le associazioni di categoria e le sigle sindacali, come fatto con i trasporti.

“Tutti siamo consapevoli della necessità di snellire gli iter burocratici propedeutici alla realizzazione delle opere pubbliche – aggiunge D’Anca – come siamo coscienti delle incognite sia prima sia durante l’avvio di un cantiere. La Sicilia soffre soprattutto per la carenza di infrastrutture e per colmare questa lacuna che tanti danni arreca ogni giorno a 5 milioni di persone, occorre fare presto”.

Secondo il segretario generale della Filca Cisl Sicilia “con la Consulta si potrebbe seguire lo stato di avanzamento dei lavori e superare gli eventuali intoppi burocratici”.