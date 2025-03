Approvati dall’assessorato regionale delle Attività produttive la programmazione degli eventi fieristici internazionali per il 2025 e il primo bimestre 2026 e l’avviso per la selezione delle imprese interessate a parteciparvi. La Regione Siciliana ha ufficializzato il calendario di manifestazioni di rilievo, con l’obiettivo di potenziare la competitività delle imprese locali e valorizzarne la presenza nei mercati internazionali, utilizzando le risorse del Programma regionale Fesr 2021-2027 (Azione 1.3.3 – Progetti coordinati).

L’importanza dell’internazionalizzazione

“La partecipazione delle nostre imprese a fiere internazionali – afferma l’assessore Edy Tamajo – rappresenta una leva strategica per l’espansione nei mercati esteri. Sostenere le micro, piccole e medie imprese siciliane in questo percorso significa promuovere l’eccellenza del nostro territorio e favorire lo sviluppo economico regionale”.

Come saperne di più e partecipare

Le imprese interessate potranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso l‘apposito portale seguendo le modalità indicate nell’avviso.

Il programma prevede la partecipazione a fiere strategiche in diversi settori, dall’agroalimentare alla moda, dalla nautica all’innovazione tecnologica. Tra gli eventi di maggiore rilevanza figurano “Si Sposa Italia” a Milano, “The Real Italian Wine and Food” a Londra, “Tuttofood” a Milano, “ICFF” a New York e “Anuga” a Colonia.

Per ulteriori dettagli e per consultare l’avviso di manifestazione di interesse e l’elenco completo delle fiere, è possibile visitare il sito ufficiale del dipartimento delle Attività produttive della Regione.

Ieri la conferenza Dubai: hub dell’area MENASA

In questo stesso ambito ieri si è svolta la conferenza “Dubai: hub dell’area MENASA” tenuta nella sede di Palermo di Sicindustria.

L’evento, organizzato dall’associazione degli industriali in collaborazione con la Camera di commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti, ha fornito alle imprese siciliane una panoramica sulle opportunità offerte dal mercato di quella regione, evidenziando il ruolo strategico di Dubai come centro nevralgico per Medio Oriente, Nord Africa e Asia meridionale (MENASA).

Durante l’incontro, sono stati trattati temi cruciali relativi al sistema economico, legale e fiscale degli Emirati Arabi, con un focus su settori chiave quali ambiente, agroalimentare, turismo, sanità, acqua, energia, macchinari, logistica e industrie creative. È stato sottolineato come, grazie alla sua posizione geografica privilegiata e alle infrastrutture all’avanguardia, Dubai rappresenti un hub ideale per la riesportazione nell’area MENASA e oltre.

Infine, l’assessore ha rivolto un saluto al direttore generale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, Roberta De Santis, riconoscendo il ruolo fondamentale dell’organismo nel facilitare le relazioni tra le imprese siciliane e il mercato emiratino.

In quella occasione l’assessore Tamajo era intervenuto per informare che “L’assessorato ha risorse importanti da destinare all’innovazione e allo sviluppo delle imprese siciliane. Vogliamo lavorare assieme alle associazioni di categoria e soprattutto ai giovani, – aveva detto – per definire al meglio la direzione degli investimenti, così da sostenere le nostre aziende e cogliere anche le opportunità offerte dal mercato internazionale”.