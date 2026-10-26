Sono state firmate oggi, nella sede dell’assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica a Palermo, le prime progressioni verticali per gli 832 dipendenti regionali risultati idonei: 296 assistenti diventeranno funzionari e 536 coadiutori passeranno al profilo di assistente. Il via libera arriva grazie alla recente approvazione del Rendiconto 2025, che segna la svolta per le finanze regionali: dal disavanzo di 7,3 miliardi del 2018 si passa a un avanzo di amministrazione di 7,36 miliardi. Un risultato che ha permesso di avviare anche 138 nuove assunzioni: 22 ispettori tecnici del lavoro, 10 archeologi, 94 agenti del Corpo forestale regionale e altre 12 figure selezionate, in applicazione dell’apposita legge regionale, tra i figli delle donne vittime di femminicidio. In questo caso, la firma dei contratti è iniziata nei giorni scorsi e proseguirà per tutta la settimana insieme a quella per le progressioni verticali.

Le promozioni possibili grazie al risanamento dei conti

“Dopo decenni di conti in rosso, abbiamo finalmente le carte in regola sul piano finanziario per procedere con decisione nella riorganizzazione della macchina regionale – dice il presidente della Regione, Renato Schifani –. Alle assunzioni già fatte e a quelle in arrivo nei prossimi anni si affianca ora la valorizzazione del personale interno, con le progressioni di oggi: un giusto riconoscimento che siamo orgogliosi di avere reso possibile. L’obiettivo è un’amministrazione più efficiente, con competenze nuove e più vicina a cittadini e imprese”.

“Con la firma di oggi – afferma l’assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Francesca Garigliano – si chiude un percorso che centinaia di dipendenti aspettavano da tanto, e che ne valorizza professionalità e impegno. Il lavoro del dipartimento prosegue ora con l’immissione in servizio dei vincitori di concorso, per dotare la Regione del personale necessario a rispondere alle esigenze del territorio e alle sfide della modernizzazione della pubblica amministrazione”.

Dal 2023, grazie al progressivo risanamento delle finanze regionali riconosciuto dallo Stato con lo sblocco del turnover, sono già state effettuate 1.300 assunzioni e altre 3 mila arriveranno entro il 2028.