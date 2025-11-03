Il Presidente rilancia il dialogo con gli atenei dell’isola

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto oggi a Palazzo d’Orléans il nuovo rettore dell’Università degli Studi di Catania, Enrico Foti, in carica dal 15 settembre.

Un incontro istituzionale che ha sottolineato l’intenzione di rafforzare il dialogo tra il governo regionale e il mondo accademico siciliano.

Una sinergia strategica per la Sicilia

Il colloquio, durato oltre mezz’ora, si è svolto in un clima di piena collaborazione. Schifani ha ribadito quanto sia cruciale mantenere e potenziare una sinergia concreta tra Regione e università, soprattutto in un contesto in cui la formazione, la ricerca e l’innovazione giocano un ruolo centrale nello sviluppo del territorio.

“È fondamentale proseguire nel rapporto di sinergia tra il governo regionale e gli atenei dell’isola”, ha sottolineato il presidente, tracciando una linea di continuità con l’impegno già avviato nei mesi scorsi.

Un simbolo per l’inizio di un nuovo mandato

Al termine dell’incontro, Schifani ha consegnato al professore Foti un crest della Regione Siciliana, augurandogli buon lavoro per il mandato da poco iniziato. Un gesto simbolico che intende rafforzare il legame istituzionale con uno degli atenei più antichi e importanti d’Italia.

L’Università di Catania, con la sua storia e il suo peso scientifico e culturale, resta un attore strategico nella rete dell’istruzione superiore siciliana. Con questo primo incontro ufficiale, si gettano le basi per una collaborazione più solida e orientata a progetti concreti per il futuro della Sicilia