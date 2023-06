Lo ha stabilito il Tar Sicilia

La Città Metropolitana di Palermo ha novanta giorni per predisporre un regolamento sui taxi in tutta l’area. Lo ha stabilito – con sentenza appena pubblicata la Prima Sezione del Tar Sicilia – dopo il ricorso dei tassisti di Monreale, che da tre anni chiedono di poter operare sull’intero territorio metropolitano di Palermo e non solo nel loro comune di appartenenza.

I tassisti hanno presentato segnalazione nel 2021

Stanchi di non essere ascoltati dall’amministrazione, i tassisti nel 2021 si sono rivolti allo studio legale Palmigiano e Associati, che si occupa di diritto del mercato e della concorrenza, e grazie all’assistenza degli avvocati Alessandro Palmigiano e Marco Cassata, hanno inviato una segnalazione all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, per chiedere che venisse accertata la sussistenza di una distorsione concorrenziale del mercato dei taxi, poiché la mancata adozione degli atti da parte dell’ente metropolitano non consentiva ai tassisti di Monreale di lavorare sull’intero territorio metropolitano, limitandone anche l’offerta all’utenza.

Contestualmente i legali hanno presentato una prima istanza alla Città Metropolitana di Palermo per porre rimedio all’insostenibile situazione. In particolare facendo presente che, nonostante l’art. 2 della L. Reg. n. 29/1996 prevede che “l’’esercizio delle funzioni amministrative attuative, in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza, è delegato agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, ove costituite ai sensi della L. 6 maggio 1986, n. 9”, la Città Metropolitana di Palermo non l’aveva mai attuato.

Anche l’Antitrust ha dato ragione ai tassisti

Non ricevendo alcun riscontro formale, alla prima istanza ne è eseguita una seconda e contestualmente, l’Antitrust, durante la riunione dell’8 febbraio 2022, ha deliberato sulla vicenda, accogliendo la tesi di Palmigiano e Associati.

L’Autorità cogliendo nel segno, ha rilevato come la mancata adozione del regolamento metropolitano ha comportato una distorsione del mercato concorrenziale, nonché una riduzione della quantità e della qualità del servizio taxi nella Città Metropolitana di Palermo, evidenziando quindi la lesione degli interessi dei tassisti ma anche quella di interessi diffusi legati al buon funzionamento dell’attività amministrativa.

Alla luce di questo parere i tassisti hanno presentato un nuovo sollecito.

Anche l’assessorato delle Autonomie Locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana è intervenuto sulla vicenda evidenziando l’assenza di ostacoli e invitando la Città Metropolitana ad adottare il Regolamento entro 30 giorni, ma anche questo invito on veniva considerato. I tassisti, sempre assistiti da Alessandro Palmigiano, Ornella Sarcuto e il collega Marco Cassata, sono quindi ricorsi al Tar. Con sentenza appena comunicata, la Prima Sezione del Tar Sicilia ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo della Città Metropolitana di Palermo di predisporre lo schema di regolamento per gli autoservizi non di linea entro il termine di novanta giorni. In caso di ulteriore inadempimento, potrà essere richiesto che venga nominato un commissario ad acta, cioè un soggetto che provveda in sostituzione della pubblica amministrazione.

“Sono lieto del risultato – ha dichiarato Alessandro Palmigiano appena sentito sulla vicenda – perché l’adozione del Regolamento, oltre a dare giustizia ai tassisti, che potranno finalmente lavorare su tutto il territorio, aumenterà l’offerta agli utenti, con benefici in termini di efficienza ed efficacia”.