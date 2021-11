"Ogni giorno 1700 dosi all'hub di Palermo"

A Casa Minutella, Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid di Palermo, ha spiegato la sua posizione rispetto al super greenpass ed alla campagna vaccinale prossima ventura per i minori. “Con la vaccinazione riusciamo a contenere la pandemia. Ma per la sua eradicazione è necessario avviare la vaccinazione dei minori. Soltanto così potremo dire addio a questo incubo che dura ormai da troppo tempo”. Lo ha detto Renato Costa (commissario emergenza Covid a Palermo), a Casa Minutella. “Dal mio punto di vista, la vaccinazione obbligatoria sarebbe opportuna: abbiamo visto cose che non vogliamo vedere più”.

“Siamo pronti per iniziare a vaccinare i bambini, si aspetta il via libera della comunità scientifica – continua Costa – ma già sappiamo che non sarà semplice, ci aspetta un percorso complicato e lungo”. Per la vaccinazione degli under 12, secondo il Commissario Covid per Palermo, sarà indispensabile il coinvolgimento sul territorio dei medici di base e dei pediatri.

Rispetto alle misure introdotte da Palazzo Chigi, Costa conferma la sua posizione. “Sarei stato molto più rigido. Siamo di fronte a una situazione talmente grave che richiedono misure drastiche. Siamo circondati da nazioni che stanno collassando sul piano sanitario. Penso a quel che accade in Germania o in Slovenia. In quelle nazioni si stanno vanificando gli sforzi fatti a causa di un livello di vaccinazione più basso rispetto all’Italia”.

Il super greenpass sembra aver sortito gli effetti per cui è stato concepito. ” L’Hub vaccinale di Palermo è nuovamente a pieno regime. Ogni giorno somministriamo una media di 350 nuove dosi al giorni. In totale, tra prime, seconde e terze dosi, siamo a una media di 1700 vaccini al giorno. Questo significa che le misure introdotte dal governo, di cui si parlava da giorni, stanno convincendo anche i più restii”.