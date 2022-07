lo spettacolo il 19 luglio alle 21

Un mandolino, una chitarra, una fisarmonica, aggiunti alle straordinarie doti dell’Orchestra Anima Sud, all’interno del Parco di Villa Filippina a Palermo, rievocheranno le sonorità della nostra terra. Un fantastico omaggio a Renzo Arbore, popolare artista, compositore e musicista, da poco insignito Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e alla canzone classica napoletana.

Renzo Arbore ha rilanciato la musica napoletana nel mondo

Due ore piene di spettacolo in cui sarà possibile ascoltare vere e proprie “perle musicali” famose in tutto il mondo, con il valore aggiunto degli arrangiamenti del Maestro Renzo Arbore e della sua Orchestra Italiana che ha rilanciato con grande successo, nazionale e internazionale, la musica napoletana nel mondo, riproponendola in modo innovativo e utilizzando contaminazioni provenienti da differenti culture e da vari generi musicali come il jazz, lo swing e il blues.

Sul palcoscenico tre artisti dell’Orchestra Italiana

Sul palcoscenico, insieme ai componenti dell’orchestra Anima Sud, ci saranno tre personaggi di grande spessore: Gianni Conte, Mariano Caiano e Giovanni Imparato, tre artisti dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

“Energia contagiosa, pronti per un grande spettacolo”

“Per noi dell’Orchestra Anima Sud – afferma Roberto Mastrilli, fondatore e cantante Frontman di Anima Sud – è un privilegio condividere il palcoscenico con ben tre grandi artisti di grande spessore come Gianni Conte, Mariano Caiano, e Giovanni Imparato, cantanti dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. La condivisione del loro bagaglio artistico, i loro consigli, le loro esperienze, conferiscono al mio gruppo un vero e proprio “trapasso delle nozioni”, che stimola una maggiore intensità nell’eseguire il concerto e a conferire al mio gruppo, al tempo stesso, un notevole spessore artistico. La loro energia sul palco è molto contagiosa ed è una vera forza trainante. Siamo molto carichi e pronti per dar vita ad un grande spettacolo”.

Lo spettacolo il 19 luglio alle 21

Lo spettacolo “Omaggio a Renzo Arbore” è organizzato dalla Media Eventi Production in co-produzione con la Gianfaby Production e si svolgerà a Palermo il 19 Luglio 2022 alle 21:00 presso il Parco di Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola).