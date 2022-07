Il bilancio

Il Sicilia Jazz Festival, il Festival internazionale dei grandi numeri, chiude i battenti con un altro sold out. Un teatro, quello del Verdura, pieno di tanta gente in festa, che ha applaudito continuamente la band internazionale, Grammy Awards, degli Snarky Puppy .

I 12 giorni del Sicilia Jazz Festival

È proprio vero che la musica aiuta, unisce, riempie di gioia. È tutto ciò si è respirato nei 12 giorni del Sicilia Jazz Festival, non solo al Verdura ma anche al JazzVillage con le decine e decine di esibizioni che si sono suseguite nel centro storico tanto animato quanto gioioso. Bilancio più che positivo per la seconda edizione del Sicilia Jazz Festival organizzato dalla Regione Siciliana Assessorato Turismo Sport e Spettacolo con la consulenza artistica della Fondazione The Brass Group.

I numeri del festival jazz siciliano

Ben 100 concerti, 4 palchi, 6 direttori d’orchestra, 10 orchestrazioni inedite, Marching Street Jazz bands, 4 Conservatori, 4 prime mondiali con arrangiamenti inediti con l’Orchestra Jazz Siciliana, fiore all’occhiello del Brass Group, e tanto altro al Sicilia Jazz Festival 2022.

Tanti i concerti apprezzati

Grande successo nei giorni scorsi per il concerto di Max Gazzè e dell’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina. La manifestazione musicale è stata caratterizzata da continui applausi da parte di un pubblico che ha fatto registrare il sold out per un progetto speciale: Max Gazzè riletto dal Brass Group in chiave jazzy. Tra gli ospiti anche Tom Seals, Sulla scia di spettacoli con tutto esaurito in giro per il mondo, tra cui quello di Ronnie Scott a Londra e una straordinaria esibizione al Birdland Jazz Club a Broadway New York.

Grande successo e lunghi applausi per Diane Reeves

Tra i tanti eventi lunghi applausi anche per Diane Reeves al Sicilia Jazz Festival. “Ladies and gentlemen, Mrs. Diane Reeves!”: così è stata presentata sul palco, sulle note di introduzione del suo Quintet, una delle star più talentuose del panorama jazz internazionale, protagonista venerdì sera dell’ottavo concerto del Sicilia Jazz Festival, sicuramente il più atteso e prestigioso. Grande partecipazione del pubblico, lunghi applausi con bis finale e omaggio floreale a una vera stella del jazz internazionale, degna erede di straordinarie interpreti che la hanno preceduto, come Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan, a cui ha dedicato nel 2001 l’album-tributo The Calling: Celebrating Sarah Vaughan.