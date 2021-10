L’uomo individuato attraverso una inserzione

I carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Palermo restituiranno questo pomeriggio quattro anfore fittili e un reperto cilindrico, databili dal II secolo avanti Cristo all’XI secolo dopo Cristo. La consegna al direttore del parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato, Stefano Zangara, avverrà alla presenza dell’assessore regionale Alberto Samonà. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica del tribunale di Termini Imerese e rientrano nell’ambito della costante attività di contrasto all’illecita detenzione di beni archeologici, sviluppata mediante il continuo monitoraggio degli annunci sul web.

Intercettata inserzione sul web

I militari del Nucleo Tpc, con il supporto dei colleghi dell’arma territoriale, sono riusciti a risalire all’autore dell’inserzione, denunciato per ricettazione, nella cui abitazione sono stati rinvenuti i manufatti, già dichiarati autentici dai funzionari della soprintendenza di Palermo. L’attività investigativa portata a termine dimostra, ancora una volta, come il web costituisca uno dei principali canali di comunicazione e commercializzazione illegali dei beni culturali, in quanto consente di raggiungere agevolmente un elevato numero di utenti, spesso inesperti e incuranti della normativa di settore, che punisce le illecite ricerche, l’impossessamento e la vendita di manufatti archeologici.

Il vademecum

Sul sito www.carabinieri.it, nelle pagine dedicate al comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, sono pubblicati i consigli su come comportarsi in caso di rinvenimento fortuito di beni archeologici.