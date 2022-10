S’intitola “Repertorio X. Pensieri sulla scultura“, la personale di Nicola Console, artista e scenografo palermitano che da trent’anni vive e lavora a Milano; e che per l’occasione torna con la sua arte a Palermo.

Curata dalla critica Annalisa Ghirardi, la mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico dal 22 ottobre al 30 novembre, in due distinti spazi espositivi: nella Galleria Nuvole Incontri d’Arte di Vicolo Ragusi 35 (angolo via del Celso 14) www.associazionenuvole.it; e nel Museo delle Marionette Antonio Pasqualino (piazzetta Antonio Pasqualino 5, traversa di via Butera www.museodellemarionette.it).

L’esposizione

L’esposizione prenderà il via sabato 22 con una doppia inaugurazione: alle 17,30 nella Galleria Nuvole Arte e alle 19,30 nel Museo delle Marionette. Saranno in mostra disegni, sculture, installazioni, tre film di animazione in stop motion e inedite opere radiografiche realizzate da Console negli ultimi due anni. Attraverso singolari riflessioni sulla scultura, tra dolore e denuncia, trasparenze e inquietudine, “Repertorio X – si legge in una nota – tratta il sentimento della perdita e del distacco, l’idea di catastrofe ovvero l’inevitabile cui l’umanità si approssima”.

La curatrice

Per la curatrice Ghirardi, “Console si esprime attraverso plurimi linguaggi muovendosi dalla dimensione bidimensionale, propria del disegno e della pittura, a quella tridimensionale della scultura e della quarta dimensione della scenografia”. E riguardo alle sue sculture, l’artista, sottolinea la curatrice, “apre la struttura del corpo plastico, attraversa gli strati della materia, la mette a nudo, si mette a nudo, mostrando tutti gli aspetti del processo creativo: dalla progettazione sino alla tecnica di esecuzione, permettendo allo spettatore di leggere ciò che non appare evidente”. L’evento è organizzato in collaborazione con il Museo Sociale Danisinni.