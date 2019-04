Si sono dati appuntamento questa mattina a Ciaculli in un antico Baglio. L’incontro organizzato dopo che nella villetta confiscata sono stati trasferiti 14 rom sloggiati dal campo nomadi della Favorita.

Un tam tam nato sui social che ha portato questa mattina un gruppo di residenti e di proprietari terrieri a cercare di trovare una forma di lotta non solo per cercare di fare andare via i rom, ma soprattutto per rilanciare un’area che è stata negli ultimi anni abbandonata.

“Possibile che si parla di Ciaculli solo per il nuovo cimitero – dice uno dei residenti – Quando il nuovo cimitero dovrebbe essere realizzato in una zona ricca d’acqua vicino ad un’importante sorgente. I carotaggi fatti nella zona hanno dimostrato che lì è impossibile realizzare il nuovo camposanto. Questa zona è diventata la periferia della periferia. Noi diciamo basta. Adesso pure i rom. Vogliono trasformare qui questa zona in un campo nomadi. Noi siamo contrari”.

La protesta monta, ma è una manifestazione soprattutto per chiedere all’amministrazione comunale impegni per rilanciare la zona e tutte quelle attività che in questi anni i residenti hanno cercato di portate avanti senza successo.

“Pensiamo a questo polmone verde che miracolosamente si è salvato dal sacco di cemento, anche se qui l’abusivismo edilizio è sempre costante e nessuno lo vede, come ad una zona dove realizzare un percorso turistico. Dove potere trascorrere lunghe giornate immersi nella natura. Sono tanti i progetti che abbiamo pronti e su cui non abbiamo mai trovato interesse. Siamo stanchi di subire queste umiliazioni. Per questo abbiamo deciso di costituirci in comitato e cercare di fare sentire la nostra voce. Adesso diciamo basta”.