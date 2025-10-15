Resta in carcere Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen, reo confesso dell’omicidio di Paolo Taormina, giovane gestore di un pub del centro di Palermo, ucciso sabato con un colpo di pistola alla nuca.

Il gip non ha convalidato il fermo eseguito dai carabinieri domenica, non ravvisando il pericolo di fuga, ma, accogliendo l’istanza della Procura coordinata da Maurizio de Lucia, ha disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere.

Domani triplice fischio delle navi ormeggiata al porto

La comunità portuale e i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, si stringono attorno ai familiari di Paolo Taormina, il giovane ucciso in via Spinuzza domenica, nel giorno dei suoi funerali. Domani alle ore 10,30 mentre saranno in corso le esequie in cattedrale, si fermeranno tutte le attività in corso al porto di Palermo e le navi ormeggiate effettueranno un “triplice fischio di sirena”, tradizionale segno marittimo di cordoglio e partecipazione in memoria della scomparsa del giovane.

“E’ il nostro modo di esprimere la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici – fanno sapere Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Palermo – La violenza cittadina è una emergenza che dobbiamo contrastare tutti insieme e anche i lavoratori portuali vogliono fare la loro parte. Aderiamo cosi con profondo cordoglio al lutto cittadino, condanniamo ogni forma di violenza che colpisce la nostra comunità e partecipiamo al momento di raccoglimento nel rispetto della memoria di un giovane la cui vita è stata spezzata ingiustamente”.

Tanti palermitani alla camera ardente

Continua il pellegrinaggio nella camera ardente di Paolo Taormina, il giovane ucciso domenica scorsa, a Palermo. Accanto al feretro da ieri si trovano il padre Giuseppe, la madre Fabiola Galioto, e la sorella Sofia. Tanti ragazzi vanno a dare l’ultimo saluto alla vittima. Domani alle 10 si svolgeranno i funerali nella cattedrale.

Lutto cittadino a Palermo

Il sindaco Roberto Lagalla ha disposto per la giornata di domani il lutto cittadino in memoria di Paolo Taormina, il giovane ucciso, sabato, in via Spinuzza. Per la circostanza, i palazzi comunali esporranno le bandiere a mezz’asta e si invitano tutti gli esercizi commerciali della città a una simbolica astensione dalle attività dalle ore 10.30 alle ore 10.40, in concomitanza con l’inizio delle esequie nella cattedrale di Palermo.