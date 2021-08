Le misure di contrasto alla pandemia

Continua in sicurezza il viaggio nei luoghi dell’arte e della cultura a Palermo

Dal 6 agosto le nuove misure previste dal governo nazionale

Restart aveva già previsto presenze contingentate per offrire il massimo della sicurezza

Anche Restart si adegua alle nuove normative anticovid e alla normativa del Green pass. Per partecipare ai nostri eventi, a partire da quelli in calendario dal 6 agosto, diventa necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).

Una misura necessaria per poter vivere l’arte e la cultura in sicurezza. A dire il vero, però, già prima dell’introduzione di queste misure, Restart ha sempre garantito misure per offrire agli utenti il massimo della sicurezza in materia di contrasto alla pandemia. Gli eventi del cartellone di Restart sono programmati in maniera tale da contingentare le presenze e vivere l’arte e la cultura in totale sicurezza. Il sistema di prenotazione online, inoltre, è l’ulteriore garanzia di mantenere altrettanto elevato il percorso di tracciamento dei contatti.