Appuntamento all'Archivio Comunale di Palermo

Con “Palermo e Santa Rosalia” si conclude oggi il ciclo di narrazioni di Gaetano Basile per l’edizione 2022 di Restart. Non poteva esserci data migliore per raccontare della Santuzza. La narrazione di Basile, infatti, si terrà proprio a poche ore dalla tradizionale acchianata a Monte Pellegrino del 4 settembre.

Santa Rosalia e il 4 settembre

“Santa Rosalia – raccontava Gaetano Basile in suo intervento di qualche anno fa – si festeggia il 4 di settembre ed il Festino di metà luglio non è la sua festa, ma soltanto un laicissimo ex voto popolare per grazia ricevuta. Una festa grandiosa decretata dai palermitani sopravvissuti alla peste del 1624. Fu lei, la Santuzza, a salvare i palermitani dalla morte, meritandosi il posto d’onore in cima al Palazzo comunale. Quasi a fare dispetto a Sant’Agata, Sant’Oliva, Santa Ninfa e Santa Cristina che dall’alto delle loro nicchie ai Quattro canti, nulla avevano potuto”.

Dopo il successo dello scorso anno, questa volta Basile è ritornato a Restart 2022 con quattro appuntamenti per raccontare la storia e le storie di Palermo. Come sempre alla sua maniera. Anche quest’anno gli appuntamenti con Basile si sono svolti all’Archivio Comunale di Palermo. Gli incontri con Gaetano Basile si tengono tutti di venerdì. Si comincia sempre alle ore 21,15 e sempre presso l’Archivio Comunale, nel cuore del centro storico di Palermo (via Maqueda 157). Per acquistare il biglietto basta consultare questo link.