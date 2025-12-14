E’ stato restituito completamente restaurato dall’Accademia delle Belle Arti, il crocifisso ligneo della Chiesa di San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo. L’opera, realizzata nel 1973 da Lino Vallazza Ortisei, si era staccata dalla parete della chiesa a causa delle infiltrazioni d’acqua, danneggiandosi pesantemente. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità Fabio Ciciliano. Ad accogliere la statua del Crocifisso, diventata simbolo della rinascita del quartiere, Padre Garau.

Schifani, “Questa giornata è dedicata ai ragazzi del quartiere

“Questa giornata è dedicata a voi ragazzi che siete i veri protagonisti. Dovete credere, e dobbiamo credere insieme, che una realtà periferica come quella delle borgate può crescere e migliorare sempre” ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani durante la cerimonia di riconsegna alla comunità di Borgo Nuovo, a Palermo, del Crocifisso della Chiesa di San Paolo Apostolo alla presenza dell’arcivescovo monsignor Corrado Lorefice, del parroco Antonio Garau e di don Antonio Coluccia, del ministro dell’Università Anna Maria Bernini, del sottosegretario Alfredo Mantovano, del commissario straordinario Fabio Ciciliano, del sindaco Roberto Lagalla e del prefetto Massimo Mariani.

“Anch’io sono cresciuto in una borgata. Erano altri tempi, c’era solidarietà, si stava insieme. Oggi ci confrontiamo con la criminalità e con la mafia che recluta i nostri giovani. Per questo abbiamo concentrato la nostra azione sul togliere i bambini dalla strada con iniziative come il bonus palestre, finanziando le famiglie per permettere ai ragazzi di crescere sotto il profilo educativo e fisico. Lo Stato non è una metafora, oggi c’è – ha sottolineato Schifani – Comune, Regione, Stato centrale e Protezione civile hanno fatto sistema. Siamo riusciti a ridare dignità a un Crocifisso e alla vostra comunità, alla possibilità di credere in un futuro migliore. La collaborazione tra istituzioni è prevista nella Costituzione ed è un valore fondante. Oggi vi regaliamo speranza e l’impegno di lavorare intensamente per le periferie, perché è dovere delle istituzioni fare in modo che la qualità della vita dei nostri ragazzi sia sempre più aperta alla speranza”.

Gli stanziamenti regionali

Il governo Schifani ha stanziato 4,5 milioni di euro che, insieme ai 25 milioni del decreto Caivano, trasformeranno il quartiere: 1,3 milioni per chiesa e area parrocchiale di San Paolo Apostolo, 300mila euro per l’impianto sportivo di largo Gibilmanna, 1,4 milioni per il complesso scolastico “Maritain” e 1,5 milioni per strade e marciapiedi.

Il sindaco Roberto Lagalla e il decreto Caivano bis

“Dopo la formalizzazione dei progetti legati al decreto Caivano per Borgo Nuovo, il restauro – per il quale desidero ringraziare l’Accademia delle Belle Arti – e lo svelamento del crocifisso della chiesa di San Paolo rappresentano un gesto dal forte valore simbolico e il punto di partenza di un percorso più ampio di rigenerazione del quartiere.

È un primo segnale concreto di attenzione e di presenza delle istituzioni, che anticipa un’importante attività di riqualificazione urbana e sociale: dalle scuole alle aree verdi, dagli spazi sportivi fino al recupero complessivo della chiesa di San Paolo, alla quale oggi diamo una prima, significativa risposta”.

“In stretta collaborazione con il Governo nazionale siamo determinati a rispettare tutte le scadenze previste. In questo senso, la gestione commissariale si conferma uno strumento più che mai opportuno ed efficace. Molti degli interventi programmati sono già in fase di gara e contiamo di avviare ulteriori cantieri, oltre a quelli già attivi in largo Gibilmanna, entro il primo semestre del 2026. L’obiettivo è restituire a Borgo Nuovo spazi più belli, sicuri e funzionali, accompagnando la riqualificazione fisica dei luoghi con una rinnovata fiducia nella comunità che li vive ogni giorno”.

Il punto sugli interventi di rigenerazione urbana

L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto sul piano di rigenerazione e riqualificazione del quartiere grazie al progetto finanziato dal Governo nazionale sul “modello Caivano”. Il piano straordinario di interventi, a valere sulle risorse del D.L. 208/2024, che prevede investimenti per 25 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno ulteriori 17 milioni di euro, a valere su altre fonti di finanziamento (cofinanziamento comunale del piano straordinario) tramite i quali l’amministrazione comunale effettuerà una complessiva rigenerazione del quartiere.

Tra gli interventi avviati, il progetto di manutenzione straordinaria del complesso sportivo in largo Gibilmanna per un importo complessivo di € 2.400.000,00. Attualmente sono in corso la pulizia del sito e la messa in sicurezza.

Tra le progettazioni in corso ci sono la

– manutenzione straordinaria e risanamento strutturale della chiesa di San Paolo Apostolo in P.zza San Paolo n.5 – importo € 2.500.000,00

– ampliamento sistema di videosorveglianza – importo € 488.728,00

– demolizione e ricostruzione in situ del padiglione A – Plesso Borsellino – Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, sito in Palermo al Largo Camastra 5 da destinare a scuola dell’infanzia e scuola primaria –importo € 2.612.800,00

– manutenzione straordinaria della palestra – Plesso Borsellino – Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, sito in Palermo al Largo Camastra 5 – importo € 270.184,00

– manutenzione straordinaria della casa del custode da destinare a spazio laboratoriale – ludoteca – biblioteca di quartiere – Plesso Borsellino – Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, sito in Palermo al Largo Camastra 5 – importo € 192.800,00

– riqualificazione di strutture scolastiche esistenti – palestre scolastiche – 5 –

Manutenzione straordinaria della palestra – Istituto Comprensivo Russo Raciti, sito in Palermo in Via Tindari 52 – importo € 270.184,00

– masterplan per i seguenti interventi:

a. Rigenerazione del parco “Tindari – importo € 2.000.000,00

b. Rigenerazione del parco “Robinson” – importo € 800.000,00

c. Progetto di manutenzione straordinaria del complesso sportivo in largo Gibilmanna – importo € 2.400.000,00

d. Riqualificazione di aree dismesse e realizzazione di nuovi spazi pubblici all’aperto – importo € 2.000.000,00.