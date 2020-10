Il sopralluogo

Restauro di Villa Alliata di Pietratagliata, a Palermo ed all’assessorato arrivano segnalazioni da parte di cittadini che denunciano la demolizione della merlatura. Così l’assessore Alberto Samonà si è recato nei cantieri per accertarsi della situazione.

“Stamattina, dopo avere ricevuto numerose segnalazioni riguardanti un intervento di demolizione della storica merlatura – ha spiegato l’assessore -, mi sono recato nel cantiere in cui sono in corso i lavori di restauro di Villa Alliata di Pietratagliata, a Palermo, dove visse il principe Raniero Alliata. A nostra precisa richiesta di chiarimenti, la direzione dei lavori ha rassicurato di avere rimosso esclusivamente parti pericolanti, per metterle in sicurezza e restaurare la stessa merlatura, che sarà quindi ricollocata per come prevede il progetto di restauro”.

Sul posto, anche i tecnici dell’Assessorato dei Beni Culturali e quelli della Soprintendenza di Palermo, i Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e la Polizia municipale, che effettueranno tutte le verifiche necessarie sulla rispondenza dei lavori a quanto previsto.

Negli anni la storica villa nella quale visse il “principe mago” è stata ripetutamente saccheggiata e umiliata: una ferita ancora aperta per un luogo dal forte valore storico e culturale. Da qualche tempo, Villa Alliata è stata acquistata da un privato che ha presentato un importante progetto di riqualificazione e restauro filologico”.