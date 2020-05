L'appalto fermo da un anno

A maggio dello scorso anno sono crollati dei calcinacci nel sottopassaggio di piazza Tredici Vittime a Palermo.

I vigili del fuoco erano intervenuti in via Francesco Crispi, nella carreggiata in direzione porto, e hanno messo in sicurezza il muro.

Da quel sei maggio la zona del crollo era stata transennata, anche se a dire il vero tutto il sottopasso non sembra in ottime condizioni.

Si attendevano gli interventi che dovevano essere immediati. Ma ancora da un anno pare l’appalto non sia stato affidato. E dire che i lavori in alcuni appalti in città sono iniziati.

Nel dicembre del 2017 il sottopasso era stato chiuso per lavori urgenti di manutenzione per consentire i lavori di manutenzione del cavalcavia di piazza Tredici Vittime.

Da allora nessun intervento.