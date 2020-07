cartellone fitto di appuntamenti

Agosto ricco di eventi musicali e di comicità a Cinisi. Tutto parte dall’inaugurazione di Piazza Vittorio Emanuele Orlando, che darà il via, diventando teatro sotto le stelle, ad un ricco cartellone estivo patrocinato dal Comune di Cinisi e organizzato in collaborazione con associazioni ed esercenti del luogo, che arrederanno gli spazi in cui si svolgeranno una serie di eventi di pregio, con una novità: la presenza in piazza degli esercenti che daranno la possibilità, a quanti vorranno, di vivere a pieno il cuore del paese. Un traguardo raggiunto anche grazie al lavoro dell’Assessore alle attività produttive Leonardo Biundo, dell’assessore allo Spettacolo Verusca Pizzo e del consigliere Antonella Candido.

“Un lavoro di squadra nell’interesse della Comunità – dichiara il sindaco del paese Giangiacomo Palazzolo -. Ringrazio gli Assessori ed i consiglieri per essere riusciti in un’attività di rilancio che io stesso consideravo ai limiti del possibile. Una piazza nuova – conclude – con presenza di attività commerciali è il primo grande passo per una Cinisi da vivere diversamente”.

Lo spettacolo inaugurale sarà il musical “The Lion King”, realizzato dall’Associazione Culturale “La Matassa” e patrocinato dal Comune di Cinisi. Il fitto programma estivo sarà arricchito anche da numerosissimi eventi culturali: il prosieguo della rassegna “W la differenza”, alcuni recital di poesie e altri momenti di alto spessore artistico.

Dopo i periodi bui vissuti dalla comunità di Cinisi per via della pandemia, un impegno notevole da parte dell’Amministrazione comunale, che porta in piazza cultura e intrattenimento ma che nello stesso tempo prova a dare una mano all’economia locale.

CINISI, ESTATE 2020 – PROGRAMMA

31 luglio – Il silenzio dell’acciuga, di Loredana Spampinato

con Loredana Spampinato ed Eleonora Lombardo

Estemporanea di pittura a cura di Rosa Maria Passalacqua

Musiche di Diego Sammartino, chitarrista

Atrio Palazzo dei Benedettini, 18:30

1 agosto – Inaugurazione Piazza Vittorio Emanuele Orlando e Musical “The Lion King”

a cura dell’Associazione “La Matassa”, patrocinato dal Comune di Cinisi

Piazza V.E. Orlando, 21:00

2 agosto – Street workout

con Giovanni Zuppardo e Max Salerno

Tonnara dell’Orsa, 18:00

2 agosto – Eccellenze sportive cinisensi

Tonnara dell’Orsa, 20:00

2 agosto – Enza Vitale e Mimmo Di Bari

Spettacolo musicale

Piazza V.E. Orlando, 21:30

7 agosto – Gerardo Vitale, Filippo Cannino e Liliana Cimino

Spettacolo musicale

Piazza V.E. Orlando, 21:30

8 agosto – Notte bianca cinisense + live band

Spettacolo musicale

Piazza V.E. Orlando, 21:30

9 agosto – Jack & the Starlighters

Spettacolo musicale

Piazza V.E. Orlando, 21:30

15 agosto – I Melodeo

Spettacolo musicale

Piazza V.E. Orlando, 21:30

16 agosto – Mandreucci e Vella

Spettacolo musicale

Piazza V.E. Orlando, 21:30

21 agosto – Presentazione di “W la differenza. Letture indispensabili per donne e uomini liberi”

“Pagina zero” di Lina Prosa, con Eleonora Lombardo e Lina Prosa

Piazza V.E. Orlando, 18:30

21 agosto – 4 Kantus

Spettacolo musicale

Piazza V.E. Orlando, 21:30

22 agosto – Melania Li Castri e Band

Spettacolo musicale

Piazza V.E. Orlando, 21:30

23 agosto – “Una squadra per la poesia”

Recital di poesie a cura dell’Associazione Culturale Simposium

Tonnara dell’Orsa, 19:00

23 agosto – Enza Vitale e Mimmo Di Bari

Spettacolo musicale

Piazza V.E. Orlando, 21:30

24 agosto – Memorial Paolo La Rosa, “La vita è bella” (Torneo di Beach Soccer) in collaborazione con la Parrocchia Ecce Homo

Spiaggia Magaggiari dalle 18:00 alle 20:00

24 agosto – L’amicizia colonna sonora della vita (prima giornata)

Oratorio Redemptoris Mater di Piano Peri, 21:00

25 agosto – Un film per pensare: la violenza (seconda giornata)

Oratorio Redemptoris Mater di Piano Peri, 21:00

26 agosto – Lo spettacolo della vita (terza giornata)

Oratorio Redemptoris Mater di Piano Peri, 21:00

27 agosto – Un film per pensare: l’educazione (quarta giornata)

Oratorio Redemptoris Mater di Piano Peri, 21:00

28 agosto – “La vita è bella”, evento conclusivo Memorial Paolo La Rosa

Piazza V.E. Orlando, 21:00

28 agosto – Gerardo Vitale, Bernardo Viviano e Antonino Di Marco

Spettacolo musicale

Piazza V.E. Orlando, 21:30

29 agosto – “Storia del Femminismo Cinisense, in memoria di Fanny Vitale

“L’arte di essere maschi libera mente”

di Augusto Cavadi, in collaborazione con Casa Memoria Impastato

Piazza V.E. Orlando, 19:00

29 agosto – Gerardo Vitale, Eleonora Tomasino e Bernardo Viviano

Spettacolo musicale

Piazza V.E. Orlando, 21:30

30 agosto – Recital di Poesie dialettali siciliane

“Tunnara di l’Ursa, Terra di li nostri patri”

a cura della Prof.ssa Maria Antonia Manzella

Tonnara dell’Orsa, 21:00

30 agosto – Claudia Notanova

Spettacolo musicale

Piazza V.E. Orlando, 21:30