Riapre prima di quanto annunciato l’aeroporto di Catania. La Sac, la società di gestione dell’aeroporto etneo comunica che, in seguito all’evoluzione delle attività vulcaniche di queste ultime ore è stata disposta la riapertura di tutti i settori precedentemente chiusi e il conseguente ripristino delle attività di volo in partenza e in arrivo all’Aeroporto di Catania. Lo stop a tutti i voli inizialmente previsto fino alle 14 è, di conseguenza, cancellato. Il ripristino dei voli, che comincia dalle 10,20 di oggi, naturalmente comporterà una serie di operazioni ed è chiaro che i ritardi sono inevitabili nelle fasi di ripristino delle normali attività. Per questo i passeggeri sono, comunque, pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo come è sempre rimasto durate tutta questa crisi.

La crisi durata tre giorni

I problemi erano iniziati domenica e sono stati causati dall’eruzione del vulcano che, anche se attenuata nell’emissione di cenere e nubi, continua. A bloccare i voli era stato il rilascio nell’aria di polvere e detriti creando dense nubi nere e spargendo particelle pericolose per il volo perché la cenere vulcanica si insinua nei motori se un aereo si trova a passare all’interno di una di queste nubi. Alcune compagnie hanno spostato a Comiso le operazioni di volo previste a Catania ma si tratta di un numero residuale di voli che, comunque, dovrà essere progressivamente ricollocato su Catania.

I collegamenti straordinari

Restano attivi, per il momento, i collegamenti straordinari istituiti dalla Regione ovvero un servizio di transfer dall’aeroporto di Comiso, un trasporto su gomma dagli aeroporti di Trapani-Birgi e Palermo-Punta Raisi in direzione Catania e due treni speciali che percorrono la tratta Palermo – Messina – Catania. Si tratta di misure di emergenza predisposte dall’assessorato ai Trasporti e alle Infrastrutture, in collaborazione con gli uffici dell’Ast, dei consorzi del trasporto pubblico locale, di Trenitalia regionale e della Protezione Civile, per attenuare i disagi dei viaggiatori che possono ancora trovarsi ad atterrare in altri aeroporti siciliani. I servizi, predisposti già a partire dalle prime ore del mattino di ieri, sono operativi per tutto il periodo della durata del blocco dello scalo catanese. Fin dalla mezzanotte di ieri diverse decine di pullman sono stati attivati dai tre aeroporti