Una seconda rinascita per il quartiere Danisinni di Palermo. Dopo 17 anni di chiusura le porte dell’asilo nido comunale “Giacomo Galante” riaprono oggi, 9 settembre, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo. La struttura, chiusa dal 2007, fruibile dopo un lungo periodo di abbandono e ristrutturata poi nel 2022 riceve oggi il nuovo abbraccio della comunità locale, che da anni ne attendeva la riapertura.

“Abbiamo spinto le procedure che c’erano da spingere e oggi restituiamo l’asilo alla comunità con soddisfazione ma senza trionfalismo perché questa comunità ha bisogno di tanto e di ben altro – ha dichiarato il sindaco, Roberto Lagalla – lo restituiamo rispetto ad una fruibilità in questo momento di 20 bambini e ci riserviamo, naturalmente nelle prossime settimane di completare questo impegno attraverso anche l’affidamento del consultorio che già era una struttura sanitaria presente in questo quartiere e – continua – anche quella poi volatilizzata. Ho già intrattenuto rapporti con l’Asp di Palermo, con il direttore generale, la dottoressa Faraone, che sta lavorando insieme ai suoi collaboratori per dare anche questo presidio di salute, di legalità e civiltà al quartiere”.

La chiusura del plesso nel 2007

La riapertura dell’asilo nido comunale “Giacomo Galante” in piazza Danisinni, dopo 17 anni di chiusura, è un punto di ripartenza per la comunità locale. La chiusura del plesso nel 2007 ha portato nel tempo un maggiore degrado urbanistico fino a rendere il giardino adiacente all’asilo una discarica a cielo aperto.

Per anni quindi le famiglie sono state private di un servizio fondamentale dando via ad un lento declino del territorio. La promessa di riapertura, ripetuta per anni e puntualmente disattesa, ha generato frustrazione e sfiducia tra i cittadini.

Gli interventi di ristrutturazione

Oltre al consolidamento strutturale, sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione interna ed esterna degli ambienti, la realizzazione degli impianti elettrico, idrico-sanitario e fognario, antintrusione, rivelazione fumi, di climatizzazione invernale ed estiva, e di produzione di energia da fonte rinnovabile (con pannelli fotovoltaici montati sul tetto dell’edificio). Il nido, fornito di tutti gli arredi e grandi elettrodomestici, è stato dotato anche di una una piattaforma elevatrice idraulica e di un montavivande. In questa prima fase di apertura, al suo interno lavoreranno tre educatrici, quattro ausiliari, un cuoco e un collaboratore amministrativo.

“Apriremo anche un nuovo asilo nido a Pallavicino”

“Questa riapertura è una vittoria per noi ma è solo la prima partita del campionato, ancora dobbiamo fare tante altre cose, c’è un consultorio da realizzare e la ricettività della struttura va aumentata – ha dichiarato Aristide Tamajo, assessore comunale all’Istruzione – oggi è comunque un momento di festa e dobbiamo tutti essere contenti soprattutto gli abitanti di Danisinni, dopo 17 anni siamo riusciti a concludere e abbiamo un asilo meraviglioso tecnologicamente avanzato e confortevole, prossimamente apriremo l’asilo Mimosa di Pallavicino, i lavori vanno avanti a gonfie vele e la difficoltà di realizzazione è inferiore rispetto a questo plesso, stavolta però apriremo quando l’asilo sarà pronto”.

