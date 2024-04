Dalla Circoscrizione: "Adesso si proceda a riqualificazione"

Le panchine di piazza Danisinni sono tornate ad essere sicure. Le maestranze del Comune hanno completato l’intervento di riqualificazione in uno dei cuori pulsanti della IV Circoscrizione. Un processo avviato ad ottobre e che ha coinvolto gli uffici comunali e i lavoratori del Coime. Le panchine, infatti, hanno risentito in questi anni della mancata manutenzione. In alcuni casi, alcune sedute della piazza presentavano dei cocci di vetro che fuoriuscivano dalla rivestitura, rischiando di ferire coloro i quali frequentavano gli spazi di piazza Danisinni.

Piazza Danisinni, completata la messa in sicurezza delle panchine

Un fatto più volte segnalato dal consigliere della IV Circoscrizione Mirko Dentici, il quale saluta positivamente l’intervento realizzato dalle maestranze comunali. “Era opportuno intervenire evitando ulteriori problemi in un luogo di ritrovo e socializzazione. Da mesi ho portato avanti delle interlocuzioni con gli uffici del Decoro Urbano e del Coime. I lavori sono terminati. C’è la necessità di completare l’intervento attraverso la colorazione delle sedute”. Adesso le famiglie del quartiere potranno tornare a godere di questi spazi, finiti nel passato recente in preda all’incuria e al degrado. “Sono contento che finalmente i cittadini possano godere di questi spazi in maniera sicura – conclude Dentici -, evitando che possano andare incontro a tagli e ferite, così come successo nel passato recente. E’ essenziale che venga tutelata la salute dei cittadini”.