L'iniziativa a favore della comunità

Solidarietà e rigenerazione urbana alla comunità di Danisinni, Palermo. Nello storico rione ai confini del centro storico della città, verrà realizzato un gesto di grande sostegno e impegno sociale. Venerdì 17 alle 11, verrà inaugurato un ambulatorio popolare che offrirà servizi medici gratuiti alle famiglie più bisognose del territorio.

Tale iniziativa è stata resa possibile grazie all’intervento del Rotary club Palermo Ovest e di Inne wheel terrae sinus, che hanno acquistato le attrezzature necessarie e messo a disposizione le proprie competenze professionali per garantire questo servizio essenziale. La dottoressa Marina Pandolfo, coordinerà l’equipe medica che opererà presso lo spazio ambulatoriale, preparato nei locali della parrocchia sant’Agnese con il supporto delle Fondazioni Azimut e Peppino Vismara.

L’ambulatorio popolare

L’ambulatorio popolare rappresenta un importante tassello nel processo di rigenerazione urbana che sta attraversando il rione di Danisinni. In attesa della riapertura del consultorio familiare, chiuso da anni, questo servizio medico gratuito si pone come risorsa fondamentale per la comunità locale.

Il parroco di Danisinni, fra Mauro Billetta, sottolinea l’importanza di questa iniziativa, evidenziando come la mancanza di prevenzione medica abbia causato numerosi decessi negli ultimi anni tra le persone impossibilitate a pagare visite mediche. L’ambulatorio popolare si propone quindi di colmare questa lacuna e offrire cure preventive a chi ne ha più bisogno.

Donazione di stampante 3D e estrusore per il riciclaggio

Durante l’inaugurazione dell’ambulatorio popolare, sarà presentata anche una nuova stampane 3D e un estrusore per il riciclaggio della plastica, acquistati grazie al progetto gemellaggio solidale del Rotary club “Palermo Ovest”. Questi strumenti andranno ad arricchire le risorse della cooperativa “D.a.r.e” (Danisinni, arte, rigenerazione, eco-sostenibilità), che si occupa di manutenzione delle case e giardini utilizzando opere realizzate attraverso il riciclo della plastica.

