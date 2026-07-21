Ha riaperto dopo oltre 3 ore e mezza di stop al traffico l’autostrada A 19 Palermo Catania che è rimasta chiusa in entrambe le direzioni di marcia a causa di un incendio esploso in territorio di Petralia. Le fiamme hanno indotto prima alla limitazione del traffico e, in seguito alla chiusura dell’autostrada Palermo Catania fra i due svincoli più vicini al fronte del fuoco, quello di Tremonzelli e quello di Irosa.

Chiusa precauzionalmente l’autostrada

A causa dell’incendio era stata disposta, nel pomeriggio, la momentanea chiusura della A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa, tra il km 73 e il km 83,400, fra i territori di Castellana Sicula e Petralia Sottana, in provincia di Palermo.

Il traffico è stato a lungo deviato verso la viabilità alternativa costituita dalla SS120, dalla SS290 e dalla SP138.

In un primo tempo si era deciso per interventi tampone poi risulta insufficienti anche pe ril formarsi di code in autostrada. Circa un’ora prima, infatti, si era scelto, di interrompere momentaneamente il traffico in direzione Palermo, all’altezza del km 79, in corrispondenza dello svincolo di Irosa, nel territorio di Petralia Sottana (PA) nella speranza di poter circoscrivere l’incendio alla vegetazione circostante l’autostrada e poi riaprire alla circolazione.