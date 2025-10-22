Ha finalmente riaperto la palestra della scuola media Borsellino dopo più dieci anni tra la gioia e lo stupore generale di residenti e studenti del quartiere.

La struttura, rimasta inattiva per più di dieci anni a causa dell’assenza dei requisiti di sicurezza che una palestra richiede e dell’assenza dei fondi scolastici per renderla a norma di legge, aveva causato la migrazione dei piccoli residenti-studenti di Boccadifalco preferendo soluzioni in zone limitrofe ma fornite di una struttura che gli desse la possibilità di svolgere regolarmente l’attività sportiva, fondamentale sempre ma specialmente nei periodi tra l’infanzia e l’adolescenza.

La riapertura della struttura valorizza e rivaluta il quartiere di Boccadifalco, offrendo agli studenti la possibilità di praticare sport e aprendo la strada a progetti pomeridiani pensati per creare nuove opportunità di aggregazione.

All’inaugurazione era presente il sindaco Lagalla che ha ribadito quanto la palestra, oltre a restituire spazi fondamentali alla città e ai suoi giovani, rappresenta anche un’opportunità di crescita, inclusione e socialità nel tempo extrascolastico, affermando che offrire ai ragazzi luoghi sani e sicuri dove incontrarsi e formarsi è una priorità per costruire una Palermo più forte, coesa e attenta ai bisogni delle nuove generazioni.

Per il consigliere comunale di Lavoriamo per Palermo-Grande Sicilia Antonino Abbate dichiarando che dopo anni di lavoro e costante attenzione al territorio, finalmente i ragazzi della scuola Borsellino possono tornare ad avere una palestra funzionante e adeguata e che quest’opera pubblica risponde alle esigenze di numerose famiglie e restituisce credibilità e valore al quartiere.