in arrivo tante iniziative per chi ama vivere la montagna

Non solo sci e neve, ma anche tanto verde e caldo sole. Piano Battaglia è fruibile anche durante la stagione estiva.

Riapre domani, sabato 25 maggio, la seggiovia sulle Madonie, che darà la possibilità anche a chi ama vivere la montagna nei mesi più caldi di visitare una delle località montane più affascinanti dell’Isola.

Un buon punto di partenza per passeggiate ed escursioni fra monti e boschi.

A piedi, ma anche in bicicletta visto che sarà possibile noleggiare sul posto delle mountain bike a pedalata assistita.

Una gita ideale per chi al mare preferisce la montagna, ma soprattutto per chi vuole godersi qualche giorno di refrigerio dalle afose temperature cittadine. Una sorta di fuga in un verde e fresco “Eden”.

In preparazione c’è una stagione ricca di eventi ma intanto è possibile godere della splendida natura che vi offre Piano Battaglia per una vacanza, una gita o una escursione immersi nel verde.

Già attiva anche la promozione ‘family’ che consente di utilizzare la seggiovia gratuitamente ai bambini fino a 12 anni accompagnati da entrambi i genitori.