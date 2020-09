La viabilità

Riaprirà domani, 10 settembre, all E 19, lo svincolo autostradale sulla A/19 a Bagheria.

Verranno consegnate le rotatorie dello svincolo autostradale sulla A/19, area soggetta a chiusura sino a qualche giorno fa, per effetto di lavori che hanno bloccato, sia in entrata che in uscita, l’ingresso in Città verso Catania.

Interverrà il sindaco Filippo Maria Tripoli, invitato anche l’ex sindaco Patrizio Cinque sotto la cui amministrazione sono stati appaltati i lavori di ampliamento ed il direttore dei lavori.

“E’ stata completata la rotatoria a monte dell’autostrada – dice il sindaco Tripoli – i tempi sono stati rispettati e abbiamo cercato di ridurre più possibile il disagio per i cittadini della zona che ringraziamo per la pazienza”.

Sebbene i lavori debbano continuare, l’Anas aveva prolungato il periodo di chiusura per realizzare subito la rotatoria a valle dello svincolo e l’ammodernamento della rete elettrica da parte di Enel in modo da non creare disagi al traffico nel momento della ripresa delle scuole.

In questa occasione la ditta che ha eseguito i lavori consegnerà il completamento delle rotatorie dello svincolo autostradale.

Per i lavori l’intervento è di complessivi 1.143.707,50 euro, per effetto di un ribasso del 38,1908 sull’importo a base d’asta pari a 1.740.365 euro.