Riapre, dopo lo stop e le proteste del sindaco, il porto di Ustica con un limite massimo di 20 tonnellate per i mezzi pesanti. La struttura era stata chiusa nei giorni scorsi dalla Guardia costiera in seguito ai danni causati dal ciclone Harry.

Stamattina i dirigenti generali del dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti, Salvatore Lizzio, e del dipartimento regionale tecnico, Duilio Alongi, hanno svolto un sopralluogo al molo sotto cimitero per verificare l’entità dei danni. Erano presenti tra gli altri anche il sindaco di Ustica, Salvatore Militello, e rappresentanti della Guardia costiera.

La forte mareggiata ha prodotto una deformazione delle travi in acciaio della prima campata lato mare, ancora saldamente vincolate ai piloni sottostanti, e ha divelto le ringhiere del passaggio pedonale. Nei prossimi giorni saranno effettuate ulteriori verifiche con prove di carico statico e dinamico.

Da lunedì lavori a Stromboli

Ieri erano partiti i lavori a Stromboli. Sono, infatti, stati affidati venerdì dal Genio civile di Messina i lavori in somma urgenza per il ripristino del molo del porto di Stromboli, in località Scari, gravemente danneggiato dalle mareggiate provocate dal ciclone Harry, che ha colpito la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio. L’apertura del cantiere è prevista per lunedì prossimo, con l’arrivo dei sommozzatori e delle squadre tecniche specializzate. Lo rende noto la Presidenza della Regione.

Affidamento lavori in somma urgenza

L’affidamento è stato disposto a seguito di un sopralluogo congiunto tra il Dipartimento regionale tecnico, il Genio civile di Messina e la Protezione civile regionale. L’obiettivo è garantire nel più breve tempo possibile il recupero della piena funzionalità del molo ed evitare ulteriori giornate di gravi disagi per l’isola.

L’intervento sul porto di Stromboli, così come quelli previsti a Linosa e Lampedusa, è stato disposto su impulso del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ed è coordinato dal commissario regionale per l’emergenza, Salvo Cocina.