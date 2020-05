Con la nuova circolare emanata ieri sera dalla protezione civile siciliana cambiano ancora le regole di ciò che si può e non si può fare in Sicilia in virtù della Fase 2 in atto dell‘emergenza Covid19. O meglio vengono specificati e chiariti alcuni aspetti che hanno creato confusione o cattive interpretazioni.

Fra le novità c’è il via libera agli ambulanti ma solo per quel che riguarda il settore alimentare.

“E’ permessa l’attività dei commercianti ambulanti, delle bancarelle e del commercio al dettaglio su strada ma limitatamente ai soli generi alimentari – si legge nella circolare – ma l’attività deve essere regolamentata dai sindaci. I commercianti devono tenere costantemente mascherina e guanti o sanificare frequentemente le mani lavandole o usando un gel a base alcolica.

La medesima circolare specifica che è consentito, in questa fase, anche il cambio di comune. Mentre nella Fase 1 l’ambulante non poteva accedere al territorio di un comune diverso da quello di residenza, adesso questo è consentito per mercati e mercatini o anche in forma singola.

In realtà a regolamentare queste attività, però, dovranno essere i comuni. Sono sempre vietati gli assembramenti e dunque l’ambulante deve operare singolarmente non in un contesto di mercato all’aperto dove è difficile regolamentare il traffico e distanziare bancarelle e clienti.

Catania ha già fatto la sua scelta e questa mattina ha riaperto l’antica pescheria. Un mercato non molto grande per estensione che permette, di conseguenza, controlli all’ingresso e accesi scaglionati con il mantenimento del distanziamento sociale. Ed ha riaperto anche il primo dei mercati rionali con analoghe precauzioni.

Da domani i mercati catanesi riapriranno tutti progressivamente ad eccezione, per il momento, della Fiera le cui maggiori dimensioni richiedono una diversa organizzazione alla quale si sta lavorando.

Palermo, per il momento, non riapre mercati e mercatini ma gli ambulanti in regola che vendono generi alimentari potranno operare singolarmente e con le dovute precauzioni